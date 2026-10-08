México investiga la posible presencia de carteles mexicanos en la guerra de Ucrania

HERMOSILLO, MEXICO - SEPTEMBER 26: President of Mexico Claudia Sheinbaum. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Norte Photo / Colaborador) / Norte Photo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que su Gobierno investiga la posible presencia de integrantes de carteles mexicanos en la guerra de Ucrania, después de la difusión de videos que mencionarían al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una facción del Cartel de Sinaloa.

“Sí, lo presentaron (el caso de presuntos criminales mexicanos en Ucrania) en el gabinete de seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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Sus declaraciones se dan luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se ve a presuntos combatientes en Ucrania haciendo referencias al CJNG y la facción del Cartel de Sinaloa conocida como la Chapiza.

Sheinbaum explicó que las autoridades buscan determinar cómo presuntos miembros de organizaciones criminales mexicanas podrían haberse incorporado al conflicto europeo, iniciado con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

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Al ser preguntada sobre los posibles objetivos de estas personas, respondió que “más bien son reclutados”, sin precisar por qué entidades o con qué fines.

La presidenta señaló que todavía no existe certeza sobre la autenticidad de las grabaciones ni sobre los mecanismos mediante los cuales los mexicanos habrían llegado a territorio ucraniano.

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“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército de alguna entidad de manera de gobierno”, indicó.

Asimismo, precisó que México todavía no ha establecido contacto con las autoridades ucranianas sobre este asunto.

“No, por el momento no, pero si es necesario la Secretaría de Relaciones Exteriores lo haría”, aseguró.

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Las declaraciones también ocurren después de reportes internacionales sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales latinoamericanas y combatientes que han participado en la guerra de Ucrania.

En septiembre, el diario estadounidense The Washington Post informó, citando a funcionarios de Estados Unidos y México, que organizaciones del narcotráfico mexicano buscaban incorporar a colombianos con experiencia militar en Ucrania para aprovechar sus conocimientos sobre drones.

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Anteriormente, en 2025, circularon informes sobre supuestos integrantes de carteles mexicanos que habrían intentado infiltrarse en unidades de voluntarios extranjeros que combaten del lado ucraniano para adquirir conocimientos militares.

Sheinbaum insistió en que las investigaciones mexicanas deberán establecer primero la autenticidad de los videos y después identificar cómo habrían llegado esas personas al conflicto y sus fines.

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