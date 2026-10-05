Trump asegura que guerra en Ucrania, no en Oriente Medio, causa alza en precios de gasolina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó los altos precios de la gasolina a los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas, y negó que el aumento se deba a la guerra con Irán.

“Lo que está encareciendo la gasolina ya no es el estrecho de Ormuz, puesto que un número récord de barriles sale de allí casi todos los días, sino la palabra ‘refinerías’, porque las de Rusia están siendo destruidas por Ucrania”, dijo Trump en su red Truth Social.

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Trump, cuyo Partido Republicano se enfrenta a la posible pérdida del control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato el mes que viene, también culpó al cierre de refinerías de petróleo en estados gobernados por demócratas rivales, según afirmó.

El aumento del precio de los combustibles es un motivo importante de insatisfacción entre los electores estadounidenses, que están convocados a las urnas el 3 de noviembre.

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No es la primera vez que Trump apunta contra los ataques ucranianos contra refinerías rusas. En cambio, el presidente estadounidense no ha comentado hasta ahora el recrudecimiento de los bombardeos rusos en territorio ucraniano, y en particular sobre la capital, Kiev.