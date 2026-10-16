Todo listo en Blas de Lezo para celebrar el Tercer Preludio Cultural de la Localidad Tres

El barrio Blas de Lezo ya está listo para ser el epicentro de la tradición festiva, hoy, cuando la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) lleven a cabo el Preludio Cultural de la Localidad Industrial y de la Bahía (Localidad 3).

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Al cierre de la jornada, la nómina artística en tarima estará a cargo de: Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo; quienes pondrán a bailar a miles de asistentes, reafirmando la riqueza cultural y el espíritu alegre de la Localidad Industrial y de la Bahía.

Se recomienda llegar puntual a la cita en el estadio de sóftbol de Blas de Lezo, sobre las 5:00 de la tarde, con la mejor actitud para gozar de la celebración en el barrio querido de los cartageneros, como parte de la “Fiesta que nos Une”.