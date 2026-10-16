Refuerzo policial continúa labores de prevención y control en Magangué, Bolívar

En Magangué hombres y mujeres de la Policía Nacional realizan su recorrido, pendientes de la tranquilidad de quienes regresan a casa después de una larga jornada.

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En medio de ese paisaje caribeño, la institución, a través del Departamento de Policía Bolívar, adelanta actividades de prevención, vigilancia y control en distintos sectores del municipio, con el propósito de fortalecer la seguridad y mantener un contacto cercano con la comunidad.

Las acciones se concentran en el barrio Sur, donde los uniformados realizan procedimientos de registro y control, identificación de personas y verificación de antecedentes, como parte de las estrategias orientadas a prevenir hechos delictivos.

De manera simultánea, las patrullas recorren los barrios 2 de Noviembre y 1 de Mayo, haciendo presencia en sus calles y sectores residenciales, donde el acompañamiento policial busca generar confianza entre los habitantes y fortalecer la convivencia ciudadana.

La vigilancia también se extiende a la vía que conduce al corregimiento de El Retiro, un corredor donde los policías desarrollan patrullajes preventivos para brindar mayor tranquilidad a conductores, motociclistas y demás ciudadanos que transitan por este sector.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, ha destacado la importancia de mantener una presencia institucional cercana a la ciudadanía. “Nuestro compromiso es garantizar que los magangueleños puedan realizar sus actividades comerciales y cotidianas con tranquilidad. Seguiremos fortaleciendo los planes de registro, control y vigilancia, trabajando de la mano con la comunidad para prevenir el delito y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos”, señaló el oficial.

Estas jornadas forman parte del trabajo preventivo que desarrolla la institución para contrarrestar conductas como el hurto, el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de estupefacientes, además de fortalecer la capacidad de respuesta policial ante cualquier situación que pueda alterar el orden público.