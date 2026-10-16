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16 oct 2026 Actualizado 04:29

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Cartagena

Real Cartagena empató de visitante 1-1 con Quindío y acumuló seis partidos sin victorias

La anotación del heroico llegó por intermedio del capitán Fredy Montero

Real Cartagena- @ricardovejaranobolivar

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Cartagena
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Seis partidos acumuló Real Cartagena sin conocer la victoria, tras empatar en condición de visitante 1-1 en el estadio Centenario de Armenia ante Deportes Quindío, en compromiso válido por la fecha 13 del Torneo BetPlay II-2026.

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Los cafeteros abrieron el marcador al minuto 57 con gol de Jhon Ibarguen, quien después de un cabezazo en el área venció la resistencia del portero heroico Aldo Montes. A los 70, el capitán Fredy Montero capitalizó un penal y logró la paridad que ahondó más la crisis del auriverde, que aparece en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 17 puntos.

La siguiente salida cartagenera será el lunes 19 de octubre, a las 6:00 p.m. ante Patriotas en el suspendido Jaime Morón León.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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