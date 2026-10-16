Policía capturó dos mujeres por presunto tráfico de drogas en Turbaco

En el marco de las acciones operativas encaminadas a contrarrestar el tráfico local de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional, adscritos a la Estación de Policía Turbaco, lograron la captura de dos mujeres, de 27 y 35 años de edad, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Conquista, en la vía que conduce hacia Cañaveral, cuando los uniformados adelantaban labores de patrullaje, registro y control. Durante el recorrido, observaron a dos ciudadanas que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud nerviosa, motivo por el cual fueron abordadas para realizar las verificaciones correspondientes.

Durante el procedimiento de registro, les fueron halladas 140 bolsas plásticas que contenían cocaína, y 37 bolsas plásticas con marihuana.

Las dos mujeres capturadas, junto con los elementos incautados, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, resaltó: “Seguimos fortaleciendo los controles y las acciones operativas para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes. Nuestro compromiso es continuar trabajando por la seguridad, la tranquilidad y la convivencia de los habitantes de Turbaco”.

El oficial también sostuvo que, en lo corrido del año, las autoridades han capturado a 2.284 personas por tráfico de estupefacientes. Asimismo, se han incautado más de 858 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.