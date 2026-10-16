Nicole Sánchez llevará la voz del Caribe a la Feria del Libro de Montería

La escritora, lingüista y literata cartagenera Nicole Sánchez Castillo participará como invitada especial en la Feria de la Lectura de Montería, Un río de libros, donde compartirá su experiencia sobre la escritura con acento caribeño y la diversidad lingüística en Colombia.

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Su primera presentación será este viernes 16 de octubre, a las 3:30 p. m., en el salón Bombardino del Hotel GHL, con la conferencia Escribir con acento: el Caribe narrado en sus propios términos. Durante el encuentro, abordará la estigmatización de los dialectos caribeños y la importancia de reconocerlos como expresiones legítimas de identidad cultural.

La autora también expondrá cómo la incorporación de rasgos dialectales en la literatura representa una decisión estética y funcional que permite preservar las particularidades del habla regional y narrar el Caribe desde sus propias voces.

El sábado 17 de octubre, a las 10:30 a. m., Sánchez Castillo participará en el conversatorio El Caribe tiene la palabra: cuatro voces de nuestra literatura, junto a Orlando Oliveros, Martha Amor Olaya y Naudín Gracián. La actividad se realizará en el salón Mochuelo del mismo hotel.

Una autora cartagenera con seis libros publicados

Egresada de la Universidad de Cartagena, Nicole Sánchez es autora de seis libros: Belo: un héroe del campo (2022), Solo quedaron las cáscaras (2023), ¡Vuela alto, Emma! (2024), Hija (2025), Inhumana (2026) y Una deuda siniestra (2026).

En sus obras ha explorado, a través de la ficción, temas como el conflicto armado, la violencia de género y distintas formas de desigualdad presentes en Latinoamérica.

A comienzos de octubre presentó Una deuda siniestra, su primera novela de terror, ambientada en Cartagena. La historia sigue a Esmeralda, una mujer que enfrenta los recuerdos de relaciones pasadas y la presencia de un fantasma, en una trama que combina antiguas creencias espirituales, obsesiones y maldiciones.

La participación de Sánchez Castillo en Un río de libros se suma a sus recientes apariciones en escenarios literarios y culturales de Cali, Barranquilla, Barrancabermeja y Bogotá, donde ha promovido la diversidad lingüística y su producción literaria.