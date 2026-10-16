Más de 2mil estudiantes de colegios de Cartagena continúan fortaleciendo sus talentos con SIFAC

El Sistema de Formación Artística y Cultural (SIFAC) continúa avanzando en su misión de transformar la educación artística en Cartagena y fortalecer el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes del Distrito. En esta nueva fase de implementación, el programa beneficia a estudiantes de 20 instituciones educativas oficiales ubicadas en zonas urbanas, rurales e insulares de las tres localidades del Distrito, consolidando su alcance territorial y su impacto social.

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La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y desarrollada con el acompañamiento de Colectivo TRASO, fortalece un modelo que integra formación artística, desarrollo humano y acompañamiento psicosocial, contribuyendo al desarrollo de habilidades creativas, cognitivas y socioemocionales de los participantes.

Las instituciones educativas que participan en este ciclo son: Ambientalista de Cartagena, Antonia Santos, Ararca, Arroyo Grande, Cecilia Porras, Foco Rojo, INEM, John F. Kennedy, Jorge García Usta, Madre Gabriela de San Martín, Olga González Arraut, Omaira Sánchez, José María Córdoba de Pasacaballos, Puerto Rey, República de Argentina, San Felipe Neri, Santa María, Soledad Acosta de Samper, Tierra Baja y Tierrabomba.

Shirley Tuñón, directora del IPCC, manifestó que _“Las oportunidades que se construyen desde el arte son tan fuertes que abren los caminos hacia un futuro con propósito, que rompe ciclos y que debe fortalecerse desde la institucionalidad con compromiso y responsabilidad y recursos”. Además, la funcionaria concluyó diciendo que es un proceso maravilloso y de “doble vía, porque no solo se impacta a la población infantil, sino a los artistas docentes que son dignificados a través de este espacio donde se reconoce y valoran su profesiones y saberes.”

Arte, cultura y bienestar para transformar vidas

El SIFAC desarrolla procesos formativos en distintas disciplinas artísticas que permiten a los estudiantes descubrir talentos, fortalecer su creatividad y construir nuevas formas de expresión y participación ciudadana. La oferta formativa contempla: Música y coral, Artes plásticas, Danza, Teatro, Lectura y escritura creativa, Apreciación y realización audiovisual.

Esta apuesta recoge la visión con la que nació el programa, orientada a evidenciar el poder transformador del arte en la formación integral de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo capacidades para la vida y generando oportunidades de crecimiento personal y colectivo.

Un componente psicosocial que fortalece a las comunidades educativas.

Uno de los diferenciales del SIFAC es la incorporación de un sólido componente psicosocial que acompaña los procesos artísticos y amplía su impacto dentro y fuera de las aulas.

A través de espacios dirigidos a estudiantes, padres, madres y cuidadores, se promueve el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la gestión de emociones, la autoestima, la convivencia y la construcción de entornos protectores que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de proyectos de vida.

Este acompañamiento responde a una visión integral de la formación, en la que el arte se convierte en una herramienta para el bienestar, la inclusión y la cohesión social.

Una alianza para la transformación social de Cartagena

La permanencia y expansión del SIFAC es resultado del trabajo conjunto entre el IPCC y organizaciones aliadas comprometidas con el desarrollo social y educativo del territorio. La experiencia del Colectivo TRASO en procesos comunitarios y acompañamiento psicosocial fortalece la capacidad del programa para generar impactos sostenibles en las comunidades educativas.

Durante este nuevo ciclo, además de las actividades formativas, se realizará seguimiento a los procesos pedagógicos y al impacto social generado en las comunidades participantes, apoyándose en herramientas tecnológicas y registros audiovisuales que permitan documentar experiencias, aprendizajes e historias de transformación.

Con esta nueva etapa, el SIFAC reafirma su compromiso de seguir acercando el arte y la cultura a más niños, niñas y jóvenes de Cartagena, consolidando estos escenarios como motores de aprendizaje, bienestar y desarrollo ciudadano.