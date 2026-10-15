Denuncian retrasos y sobrecostos en contrato de instalación de cámaras de vigilancia en Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante del Partido Verde, Julián Espinosa denunció un millonario contrato por instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en la ciudad; además, de la situación actual del sistema del Centro de Comando, Control, Comunicaciones C4, donde una de cada cinco cámaras no estaría en funcionamiento, lo que equivale al 22%.

A corte del 15 de septiembre de 2026, la ciudad tendría en funcionamiento solo 4.180 cámaras de videovigilancia de las 5.824 que tiene dispuestas en las 20 localidades, esto quiere decir que 1.114 equipos están fuera de servicio, 337 de ellas por ser obsoletas, 94 por afectaciones por las obras del Metro y del IDU, 66 por algún tipo de siniestro y 33 que han sido desmontadas por TransMilenio.

El top 3 de las localidades que más cámaras fuera de servicio tienen son: Kennedy con 122 de 458, Ciudad Bolívar 109 de 441 y Suba 103 de 464.

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“Localidades donde están dañadas, son localidades donde no se ha podido mitigar el crimen. Ciudad Bolívar es la localidad con más homicidios hoy en Bogotá. de 441 cámaras disponibles, hay 109 dañadas. Estamos hablando del 25% de las cámaras en la localidad donde más delitos se cometen hoy en Bogotá. Y mire el caso de la localidad de Suba que también tiene una tasa delictiva igual de alta”, aseguró el cabildante Espinosa durante la sesión plenaria del Concejo de Bogotá de este jueves 15 de octubre.

Además, denunció que pese a tener en la ciudad más del 20% de las cámaras de videovigilancia fuera de servicio, estas no fueron enviadas a mantenimiento, sino que se realizó un nuevo contrato para la instalación de 291 cámaras, el cual vence en un mes.

A través del contrato SCJ-2302-2025, se suscribió el fortalecimiento de la infraestructura de la ciudad junto con las alcaldías locales y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con duración de ejecución de un año, para la instalación de 291 cámaras nuevas, de las cuales a la fecha solo existen 103.

“Es importante aclarar que, a la fecha, se han instalado un total de 103 cámaras multisensor. De acuerdo con lo programado, se tiene previsto incluir un total de 291 cámaras, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha establecida para la finalización del contrato SCJ-2302-2025″ se lee en la respuesta emitida por la Subsecretaría de inversiones y Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad al requerimiento del concejal.

El contrato que también comprende la interventoría de las nuevas cámaras de videovigilancia, tendría un costo total de más de 16 mil millones de pesos, lo que representa un valor total unitario de cada equipo por 88 millones de pesos.

“Revisando este contrato uno se pregunta ¿88 millones de pesos cada cámara?. Eso es un precio ridículo. Con eso podríamos comprar 101 satelites Kestrel 3U XL. Pero volvámoslo más terrenal, el salario de un patrullero es $2.495.000. Con lo que contrataron 291 cámaras le podríamos pagar a 6.443 patrulleros el salario mensual", aseguró el concejal.