Uno de cada seis menores está fuera del sistema educativo: Ministra de Educación

Durante la presentación de un diagnóstico sobre el estado del sistema educativo ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, presentó un balance de las fracturas que recibió el Gobierno Nacional en materia educativa.

El Ministerio expuso diez problemas relacionados con la matrícula escolar, la cobertura, la infraestructura, los recursos para las universidades y la atención en salud de los docentes.

La matrícula escolar viene cayendo desde 2020

Una de las principales alertas del nuevo Gobierno es la reducción del número de estudiantes matriculados. El diagnóstico presentado por la ministra señala que, a mayo de 2026, había 421.142 estudiantes menos que en 2025, una caída del 4,5 %.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la matrícula escolar nacional viene reduciéndose gradualmente desde el año 2020.

En 2024, Colombia registró 9.328.665 estudiantes matriculados, 218.495 menos que en 2023, lo que representó una caída del 2,3 %, según el boletín de Educación Formal del DANE.

La deserción escolar intraanual mide la proporción de estudiantes que abandonan sus estudios durante el año lectivo.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Ministerio de Educación, la tasa en 2022 se ubicó en 4,37 %; en 3,93 % en 2023; 3,63 % en 2024 y 3,39 % en 2025.

Esto significa que el porcentaje reportado de estudiantes que dejaron de estudiar durante el año escolar disminuyó frente a 2022.

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También hay que tener en cuenta que la cantidad de estudiantes matriculados también puede verse afectada por cambios en el tamaño de la población en edad escolar y otros factores que deben investigarse.

Por eso, aunque el nuevo Gobierno advierte una reducción de estudiantes, los datos de deserción muestran que no todos los indicadores educativos evolucionaron negativamente durante el periodo anterior.

Más de 1,5 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema

Otro de los datos señalados por la ministra es que, en 2025, 1.587.248 personas entre los 5 y los 16 años no estaban matriculadas en el sistema educativo. La cifra equivale al 16,2 % de esa población, aproximadamente uno de cada seis niños y jóvenes de esas edades.

De este modo, para llegar a una conclusión de los motivos del problema de acceso a la educación y diseñar soluciones es necesario conocer dónde viven, cuáles son las barreras que enfrentan y si las causas están relacionadas con dificultades económicas, falta de oferta educativa, desplazamiento, trabajo infantil u otros factores.

El déficit que preocupa por la salud de los docentes

El diagnóstico también advierte dificultades financieras en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), encargado de administrar las prestaciones sociales y el sistema de salud del magisterio.

Según el Ministerio, el fondo atiende a 837.275 docentes, pensionados y sus familias. Para cubrir las necesidades de salud proyectadas se requieren $8,44 billones, frente a $3,94 billones disponibles, una diferencia de $4,5 billones.

¿Qué pasa con la educación rural y las universidades?

El Ministerio también señaló una brecha entre la cobertura educativa urbana y rural. Según su diagnóstico, la cobertura bruta llegó al 98,5 % en las zonas urbanas y al 77,7 % en las rurales, una diferencia de 20,8 puntos porcentuales.

La cobertura bruta compara la matrícula total de un nivel educativo con la población que tiene la edad teórica para cursarlo. Por eso, no significa que el 98,5 % de todos los niños urbanos esté matriculado en el grado correspondiente a su edad.

En educación superior, el comunicado advierte que la política de gratuidad necesitaba $245.797 millones adicionales para cerrar 2026, de los cuales el nuevo Gobierno aseguró $185.000 millones. También señala que el ICETEX requiere $1,99 billones para 2027, pero tenía asignados $467.621 millones.

¿Qué se sabe del Proyecto LEA?

Leer, escribir y amar. Con estas tres palabras, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó el Proyecto LEA, una iniciativa que busca fortalecer la formación integral de los estudiantes colombianos.

La iniciativa fue presentada en el marco de Patria Milagro, pero el comunicado oficial no especifica cuándo comenzará a funcionar, cuánto dinero tendrá asignado, qué estudiantes serán sus beneficiarios ni cuáles serán sus actividades.