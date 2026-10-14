MinTIC amplía hasta el 30 de octubre las inscripciones a cursos virtuales gratuitos de AvanzaTEC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) amplió hasta el próximo 30 de octubre el plazo de inscripción al programa AvanzaTEC, que ofrece cursos virtuales gratuitos para fortalecer las competencias digitales de los colombianos.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, emprendedores, profesionales y ciudadanos interesados en adquirir conocimientos tecnológicos y mejorar sus oportunidades laborales.

¿Qué cursos ofrece AvanzaTEC?

El programa cuenta con más de 52 cursos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, analítica de datos, servicios en la nube, internet de las cosas y redes.

La oferta formativa tiene el respaldo de 18 aliados tecnológicos, entre ellos Microsoft, Google, IBM, Cisco, Huawei, Oracle Academy, Fortinet y el Tecnológico de Monterrey.

Además, quienes ya finalizaron un curso pueden aprovechar la ampliación del plazo para inscribirse en una nueva formación y continuar desarrollando sus habilidades digitales.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos?

Los interesados deben ingresar a www.avanzatec.gov.co/portal, consultar el catálogo de cursos, verificar los requisitos de la formación elegida y completar el formulario de registro.

Una vez finalizado el proceso, recibirán las credenciales para acceder a la plataforma de aprendizaje. La inscripción no tiene costo.