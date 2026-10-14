ESAP abrió inscripciones para pregrados y posgrados del primer semestre de 2027

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) abrió las inscripciones para sus programas académicos del primer semestre de 2027, con una oferta de pregrados y posgrados orientada a la administración pública, la gestión estatal y el desarrollo territorial.

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El proceso de inscripción estará disponible del 13 de octubre al 9 de noviembre de 2026. Según la institución, la inscripción a los programas de pregrado será gratuita y los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder al beneficio de gratuidad en la matrícula.

En la territorial que comprende Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés, la ESAP ofrecerá el pregrado en Administración Pública Territorial en Cartagena, Montería y Sincelejo. En Cartagena también estará disponible la Especialización en Proyectos de Desarrollo.

La institución cuenta con 16 direcciones territoriales y una sede central en Bogotá, desde donde desarrolla su oferta académica relacionada con la formación de profesionales para la gestión pública y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

El director nacional de la ESAP, Nerio José Alvis Barranco, destacó la importancia de preparar profesionales capaces de responder a los desafíos del país en materia de desarrollo territorial, economía y gestión institucional.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen iniciar su formación profesional o continuar sus estudios de posgrado en áreas relacionadas con la administración pública.

Los interesados deberán realizar su postulación dentro del plazo establecido y verificar las condiciones de ingreso y los requisitos para acceder a los beneficios de gratuidad.