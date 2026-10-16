La influencer Melanie Jovanovic recuerda lo que aprendió de belleza mucho antes de crear contenido

Si haces memoria, seguro aparece una escena parecida. Una mujer frente al espejo del baño, con prisa, y un olor a crema que se queda en el cuarto aunque ella ya se haya ido. Casi todas las que hoy se maquillan aprendieron así, mirando.

A Melanie Jovanovic le pasó lo mismo, con una diferencia: a ella la costumbre de mirar nunca se le quitó.

La creadora de contenido venezolana, radicada en Miami, comparte en redes rutinas de cuidado, estilo y bastante de su vida de mamá, y lleva más de una década trabajando dentro de la industria de la belleza. Pero cuando se le pide el primer recuerdo, no habla de un producto ni de un salón. Habla de mujeres arreglándose.

“Nunca se trató solamente de verse bonita”

“Desde pequeña me llamaba muchísimo la atención ver a las mujeres arreglarse: el pelo, el maquillaje, la ropa, los detalles. Para mí nunca se trató solamente de verse bonita. Me fascinaba esa transformación que ocurría cuando una mujer se arreglaba y automáticamente cambiaba su actitud y su seguridad”, cuenta.

Lo que le llamaba la atención, entonces, no era el labial. Era el después.

Quien la escucha hablar del tema nota que casi no menciona trucos. Nada de recetas caseras ni de esos secretos que suelen pasar de abuela a nieta con instrucciones precisas. Habla de actitud, de la forma en que alguien camina distinto después de peinarse, de cómo una mujer que salió del cuarto apurada vuelve a entrar con otra cara.

Es una manera curiosa de mirar para una niña. La mayoría se queda con el pintalabios o con los tacones que le quedan enormes. Ella se quedaba con el gesto.

Una clase que nadie dictó

Sobre quién le enseñó, Melanie Jovanovic no señala a una persona en particular.

“Creo que las mujeres de mi familia me enseñaron, sin proponérselo, que arreglarte también puede ser una manera de cuidarte y de expresarte”, dice.

Eso de aprender sin que nadie se lo proponga dice bastante de cómo se hereda la belleza en muchas casas latinoamericanas. Nadie se sienta a explicarla. Se aprende de reojo, mientras la otra se delinea los ojos con el carro esperando abajo, o mientras se pone crema en las manos antes de dormir y apaga la luz sin saber que alguien la estaba mirando. Y lo que queda no es la técnica, que cambia cada temporada. Queda la idea de que arreglarse puede ser un rato para una misma.

¿En qué momento se volvió oficio?

Ella no ubica una fecha exacta. Lo cuenta más bien como algo que fue tomando forma solo.

“Con los años entendí que esa fascinación que tenía desde niña terminó convirtiéndose en mi profesión”, explica Melanie Jovanovic.

Para ella la belleza siempre tuvo algo de expresión artística, y esa idea se le nota cuando habla del oficio: lo cuenta como una curiosidad que se fue volviendo seria con el tiempo, a fuerza de práctica y de ver a muchas mujeres distintas sentarse frente a un espejo.

Hoy trabaja la imagen de otras mujeres y la propia frente a una cámara, y en lo que Melanie Jovanovic publica se nota esa mirada de origen: le interesan menos los productos del momento que lo que le pasa a una persona cuando termina de arreglarse. Es la misma pregunta de cuando era niña, ahora con muchos años de oficio encima.

No qué se puso. Cómo salió caminando.