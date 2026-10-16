Jorge Castillo murió en una “rodada de Halloween” y su familia sigue sin respuestas

El 31 de octubre de 2026 se cumplirán dos años de la muerte de Jorge Eliécer Castillo Berdugo, de 55 años, quien falleció en hechos que son materia de investigación durante la noche de Halloween, a manos de delincuentes que se infiltraron en las llamadas “Rodadas de Halloween”.

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La muerte ocurrió la noche del 31 de octubre de 2024, alrededor de las 8:00 p. m., cuando Castillo Berdugo transitaba por el lugar. En ese momento, fue abordado por el victimario, quien, mientras lo despojaba de sus pertenencias, accionó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza.

Sin embargo, su familia sigue esperando respuestas concretas sobre la captura del responsable que acabó con la vida de su ser querido. “Las instituciones que están deberían asumir el rol que merecen, porque hay una familia que, lamentablemente, está afectada”, dijo Yuranis Castillo Berdugo, hermana de la víctima.

El llamado es claro: agilizar los trámites que permitan esclarecer los hechos y obtener resultados concretos para dar con el responsable de esta muerte que enluta a una familia.