Javier Azócar, el artista del azúcar que hizo de París el taller de su doble herencia

Javier Azócar nació en Cabimas y creció en Maracaibo. Allí, a los siete años, empezó a pintar al óleo. Después vinieron la porcelana, los murales, las telas y prácticamente cualquier superficie que se le cruzara. Ya entonces tenía la sensación de que una parte de su vida estaba en otro lugar.

“No se trataba de rechazar de dónde venía, sino de querer descubrir todo lo que existía más allá”, dice.

Ese más allá tuvo nombre a los 17 años, en su primera visita a París, donde vivía su hermano. La ciudad concentraba lo que lo atraía desde niño: moda, belleza, arquitectura, arte e historia. La eligió por lo que representaba y fue armando la formación que le permitiría quedarse y trabajar allí.

El cruce entre sus dos mundos apareció en 2011, en la cocina de su casa, y por una ausencia. Quería para el cumpleaños de Lucas, su hijo mayor, uno de esos pasteles temáticos que ocupan el centro de la mesa en cualquier fiesta latinoamericana. En la Francia de hace quince años, esa pieza era casi imposible de encontrar. Terminó haciéndola con Noralid Nava: ella horneó y él decoró un Mickey Mouse. De los nombres de dos de sus hijos, Lucas y Matías, saldría después el nombre con el que hoy lo reconocen en el oficio: Luma’s.

Ahí había algo más que un cumpleaños resuelto en casa. Había una manera de celebrar que las vitrinas francesas no ofrecían y que él conocía de memoria.

“Más que un sabor específico, lo que permanece de mi infancia es una sensibilidad: la intensidad, la celebración, el afecto familiar y esa manera tan latina de expresar el amor sin timidez”, explica Javier Azócar.

Francia puso el resto: el idioma, la formación en gestión y marketing, más de una década de carrera ejecutiva y, ya dentro de la pastelería, el estudio con diseñadores de pasteles y pasteleros hasta dominar un oficio con reglas muy precisas y un público que las conoce de memoria.

De ese cruce salió un lenguaje que se puede describir con precisión. Javier Azócar pasó cerca de cinco años probando pigmentos y proporciones hasta desarrollar una pintura comestible al agua que le permitió trabajar transparencias, degradados y superposiciones sobre el fondant. Levantó los pasteles en vertical, convertidos en lienzos, y para que se sostuvieran tuvo que rediseñar mezclas, ganaches y estructuras internas. Por dentro conservó la lógica del entremet francés, con cremosos, insertos y capas crujientes.

Una de esas piezas fue un pastel de El Rey León pintado a mano con la escena de la presentación de Simba. La imagen circuló en sus redes y llegó al equipo de Disneyland Paris, que lo llamó en 2019 para desarrollar proyectos juntos. Otra, en 2026, fue la obra de casi tres metros que levantó para una boda en Marbella, con columnas neoclásicas, una fuente de agua real e iluminación interna.

“En mi obra también aparece todo lo que Francia aportó posteriormente a mi formación: estructura, rigor, técnica, elegancia y alta pastelería. Mi lenguaje nace de esa unión.”

El artista y empresario franco-venezolano no pone a sus dos países a competir. Pasa de uno a otro sin cambiar de tono, como quien describe dos capas de una misma pieza.

“Hoy soy francés y venezolano, y mi obra no existiría de la misma manera sin la combinación de ambos mundos”, afirma.

Ese lenguaje es hoy el contenido de sus clases: Javier Azócar lo enseña en escuelas de más de 55 países. Y en su taller de París, los pinceles con los que empezó a pintar en Maracaibo tienen otros sucesores: brochas finas, colores al agua y superficies de azúcar que pueden alcanzar los tres metros de altura.