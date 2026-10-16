Fedesoft pidió impulsar la tecnología nacional para contribuir al crecimiento económico del 6 %

La Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) propuso fortalecer la producción tecnológica nacional como una estrategia para contribuir a la meta de crecimiento económico del 6 %, planteada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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El planteamiento fue presentado durante SOFTIC 2026, el Congreso Internacional de Software e Innovación que se desarrolla en Cartagena, donde representantes del sector analizaron las oportunidades de la tecnología para mejorar la productividad y la competitividad del país.

Ximena Duque Alzate, presidenta ejecutiva de Fedesoft, sostuvo que alcanzar esa meta económica requiere fortalecer las capacidades tecnológicas desarrolladas en Colombia. “Ese crecimiento económico del que hoy está hablando el país, del 6 %, no se puede lograr sin tecnología, y no se puede lograr sin tecnología nacional”, afirmó.

Las cifras presentadas por el gremio muestran que la industria del software registró ventas por $46,3 billones en 2025, con un crecimiento nominal del 18,1 % frente al año anterior y una participación del 2,5 % en el producto interno bruto (PIB). Por su parte, la industria digital alcanzó ventas por $60,6 billones, equivalentes al 3,3 % del PIB.

En materia de comercio exterior, las exportaciones de software llegaron a US$2.044 millones, un incremento del 12,3 % frente a 2024. El resultado representó el 83 % de las exportaciones de la industria digital, que sumaron US$2.463 millones.