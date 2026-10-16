Drones y más de 200 hombres y mujeres policías, presentes en preludio de Blas de Lezo

Con el sobrevuelo de dos drones de alta tecnología, la policía Nacional puso en marcha, el dispositivo de seguridad con más de 200 hombres y mujeres, que están desplegados desde el mediodía en el barrio Blas de Lezo, con el fin de incentivar el buen comportamiento ciudadano, con la campaña “en el preludio, el civismo y la tolerancia nos une”.

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El personal de la policía Nacional estará distribuido de forma estratégica con el objetivo de apoyar la logística dispuesta para la actividad y garantizar la seguridad a través de acciones de disuasión como el patrullaje y el registro de personas.

“La Policía Nacional estará presente para acompañar a la comunidad, seremos garantes de que viven la fiesta con seguridad y en unidad. Por eso hacemos un llamado al civismo, a la tolerancia, al respeto, para que este preludio al igual que el de la localidad 2 que se llevó a cabo en el barrio el pozón, se viva con total tranquilidad”. Manifestó el Coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.