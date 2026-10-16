Domingo de interrupciones del servicio de energía en sectores urbanos y rurales de Bolívar

Imagen de un ventilador y aire acondicionado dentro de una habitación (Getty Images) / amoklv

Con el fin de mantenerel correcto funcionamiento de los activosque integran la red de transmisión de energía, ISA ENERGÍA llevará a cabo un mantenimiento en la subestación Chinú el próximo 18 de octubre. Estas labores hacen parte de las acciones permanentes que desarrolla la compañía para conservar la operación segura y eficiente de la infraestructura eléctrica que soportael suministro de energía en la región Caribe.

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La jornada, coordinada con Afinia como operador de red local, contempla actividades especializadas sobre equipos estratégicos de la subestación e implicará suspensiones temporales al servicio de energía en algunas regiones de Bolívar y Atlántico, entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m.:

ElCarmen de Bolívar,zona urbana: calle 28A entre la carrera33 y la carrera 34, sector El Silencio; urbanización Villa Anita; urbanización La Primavera; Arroyo Arena;Gambótico; Buenos Aires;18 de Mayo; La Victoria; Villa María; Primero de Mayo; urbanización La Victoria; Nariño y Vista Hermosa. Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia y El Silencio.Barrio Rabo Largo, barrio Monte Carmelo, barrio El Centro, barrio 12 de Noviembre, barrio El Porvenir, barrio Juan Francisco Hollman, barrio Las Delicias y barrio Bureche. La Esperanza, Doce de Noviembre, urbanización La Unión y Las Mercedes. Zona rural: San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucía, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamón de María,El Guamito, Dura Poco, Lazarza,Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisasdel Norte, La Colonia, PuebloNuevo, Los Laureles, El Vergel, urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica, Los Mangos, Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, vía SanJacinto - El Carmen de Bolívar y sectores aledañosa esta vía, San Rafael, La Esperanza, finca La India, Avícola La Palmera y El 25. Veredas: Loma del Viento y El Cerro.Verdún I, Villa Amalia, El Salado, Pintamonal, San Antonio, Miramar y Mansigui.

San Jacinto zona urbana: barrios La Paz, Cerro Maco, Brasilar, Villa Alegría, Paraíso y Las Mercedes, barrio 8 de Diciembre, barrio 17 de Octubre, barrio SanRafael,LaVariante,barrioLaGloria,barrioAbajo,barrioMarbella,barrio Loma del Viento, barrio Arriba, barrio San Lucas, El Centro, barrio La Isla, barrio La Campesina y sectores aledaños a la carretera que conduce de El Carmen a San Jacinto.. Zona rural Arenas y Los Charquitos.

Zona rural de San Juan Nepomuceno: Las Porqueras, San Agustín, Los Nogales y El Palmar, corregimientos y veredas de San Pedro Consolado, La Haya, El Jobo y sectoresaledaños a la vía San Juan Nepomuceno - Carreto y vía a Calamar.

Zona urbana del municipio de El Guamo y zona rural conformada por los sectores de La Enea, Lata y áreas aledañas a la vía Lata - Guaquirí. Tasajera, Robles y Nervití.

Zona urbana y rural del municipio de San Estanislao: Las Piedras, fincas y poblaciones aledañas a la vía San Estanislao - Las Piedras.

Zona urbana y rural del municipio de San Cristóbal (Bolívar): Las Cruces e Higueretal, así como fincas y poblaciones aledañas a la vía Villanueva - San Estanislao.

Zona urbana del municipio de Soplaviento.

Zona rural de Zambrano: Playa Las Bestias. Barrios San Sebastián, Nuevo Horizonte, Pumarejo, La Iglesia, El Amparo, Centro, Caldas, La Esperanza, Nueva Esperanza, San José y Buenos Aires.

Zona urbana y rural de Córdoba (Bolívar), y los corregimientos de San Andrés, Santa Lucía, Sincelejito, Tacamochito y Tacamocho.

Zona urbana del municipio de Calamar y cliente Coolechera Planta Calamar.

Zona rural de Calamar: Barranca Nueva, Barranca Vieja, Yucal, Hato Viejo y Pilón.

Zona urbana y rural de Arroyohondo: Sato, Machado, Moroy y San Joaquín. Zona rural de Mahates: finca Songo, finca Casa Azul y finca Buenos Aires.