China cada vez más cerca de dominar el mundo de la tecnología

Durante la última década, China y Estados Unidos, se han peleado por ocupar el primer puesto y liderar el mundo de la tecnología, pese a esto, Estados Unidos se mantiene a la vanguardia.

En los últimos años, China ha demostrado que sus avances tecnológicos van mucho más allá. Una de sus creaciones que ha tenido un mayor crecimiento y que le ha hecho competencia a Estados Unidos, es la marca DJI contra la marca GoPro, aunque GoPro, lleva más tiempo en el mercado (2002), la marca DJI originaria de China (2006).

El declive de GoPro refleja los desafíos que enfrentan las marcas occidentales ante el avance tecnológico de China. Desde hace más de una década, fabricantes chinos han ganado terreno en sectores como televisores inteligentes, robots aspiradores y vehículos eléctricos, compitiendo con empresas consolidadas como Tesla e iRobot.

Este crecimiento responde a factores como la automatización industrial, el uso de inteligencia artificial, los menores costos de producción y la rapidez en la innovación.

¿Se avecina una nueva guerra comercial?

Ante las preocupaciones por la seguridad y el dominio comercial chino, Estados Unidos y varios países occidentales han recurrido a aranceles y restricciones a las importaciones. En respuesta, algunas empresas chinas consideran fabricar localmente o establecer alianzas con compañías estadounidenses para mantener su presencia en esos mercados.

Europa por su parte, también evalúa nuevas medidas comerciales, lo que permitiría a las empresas chinas reducir barreras comerciales y generar confianza entre los consumidores.

Sin embargo, al perder su ventaja de precios en los segmentos más económicos, estas marcas podrían intensificar su competencia con fabricantes occidentales en la gama alta, donde la reputación y la confianza del consumidor son determinantes.

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