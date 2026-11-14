El costo de una hora sin internet: hasta US$300.000 para las empresas

Una hora de inactividad tecnológica puede costarle a una empresa cerca de US$336.000, según estimaciones de Gartner, que sitúan en US$5.600 el valor de cada minuto sin operación. Para las empresas y los operadores de internet del Eje Cafetero, la Costa Caribe y Cúcuta, este riesgo cobra especial relevancia, pues son zonas que enfrentan retos asociados a las condiciones geográficas, las limitaciones de infraestructura y las dificultades para ampliar la cobertura en algunas zonas rurales y urbanas.

A esto se suma, la proximidad de la temporada decembrina, una de las épocas de mayores ventas para las empresas, ya que las pérdidas pueden reflejarse en ventas que no se concretan, empleados que no pueden acceder a sus herramientas de trabajo, interrupciones en la atención al cliente y retrasos en procesos que dependen de plataformas digitales.

En compañías donde la operación está conectada a la nube, los sistemas de gestión o las comunicaciones en línea, la capacidad de la red y la estabilidad de la conexión adquieren especial importancia.

Sin embargo, no todas las conexiones ofrecen las mismas condiciones para responder a estas exigencias. Los servicios comerciales suelen operar sobre redes compartidas, por lo que la velocidad puede variar según la cantidad de usuarios conectados.

Para las empresas que necesitan transferir grandes volúmenes de información, mantener videollamadas o utilizar aplicaciones en tiempo real, estas variaciones pueden traducirse en demoras y dificultades operativas.

Carlos Jerez, Jefe de Planta Externa de Gtd Colombia, explica que una alternativa para evitar estas problemáticas son los canales de fibra óptica dedicada con capacidad exclusiva y simetría 1:1, que permiten disponer de un ancho de banda reservado, sin compartirlo con otros usuarios, y mantener la misma capacidad para cargar y descargar datos.

“La fibra óptica dedicada permite que las empresas cuenten con una capacidad de conexión exclusiva, con velocidades simétricas y una transmisión de datos de baja latencia. Esto se traduce en mayor agilidad para acceder a aplicaciones, intercambiar grandes volúmenes de información y mantener comunicadas sus operaciones. Además, al integrar tecnologías como SD-WAN y enlaces de respaldo satelital, es posible disponer de rutas alternas ante una falla y reducir el riesgo de interrupciones. Para los grandes operadores, esta infraestructura también permite contar con canales privados y capacidad de transporte para fortalecer sus redes y atender mayores demandas de tráfico”, afirma.

La necesidad de contar con conexiones estables tiene implicaciones distintas según la actividad económica. En las operaciones portuarias y logísticas, por ejemplo, los retrasos en el acceso a aplicaciones o en el intercambio de datos pueden afectar la coordinación de procesos; en las áreas comerciales y de servicio, las fallas en las llamadas por internet pueden dificultar la comunicación con los clientes.

Para atender estos requerimientos, la conectividad dedicada de Gtd Colombia contempla una latencia metropolitana (tiempo que tardan los datos en llegar a servidor) inferior a 10 milisegundos, el mayor estándar para las redes de telecomunicaciones urbanas; y una pérdida de paquetes (pérdida de datos) menor al 0,1 %, condiciones que favorecen la transmisión de información y la calidad de las comunicaciones.

La continuidad también depende de lo que ocurre cuando el enlace principal presenta una falla. Las empresas que operan desde zonas con limitaciones de infraestructura o que necesitan mantener sus servicios disponibles pueden recurrir a redes híbridas.

La compañía integra tecnología SD-WAN (Tecnología que gestiona y optimiza de forma segura la conexión de redes empresariales a grandes distancias) con conectividad satelital de Starlink Empresas, una combinación que permite administrar distintas rutas de comunicación y contar con una alternativa cuando la conexión terrestre se interrumpe.

Estas necesidades también se extienden a los proveedores de internet, que deben gestionar la congestión en horarios de alta demanda y disponer de capacidad suficiente para transportar datos.

Este desafío cobra especial importancia durante la temporada decembrina, cuando el incremento de las compras, las transacciones y la actividad digital exige redes estables y con capacidad de respuesta.