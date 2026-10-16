Cartagena reunió a expertos para debatir sobre inteligencia artificial e innovación

La inteligencia artificial, sus oportunidades y los desafíos que plantea para la sociedad fueron los temas centrales de un conversatorio realizado en la Universidad Libre, en Cartagena, donde participaron invitados del ámbito público y tecnológico para intercambiar perspectivas sobre el impacto de esta herramienta.

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El encuentro contó con la presencia de David Luna, excandidato presidencial, junto a Raudy Machacón y Juan Manuel Padilla García. La conversación fue moderada por Jorge Benedetti, quien orientó el diálogo sobre los cambios que la inteligencia artificial está generando en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Durante la jornada se abordaron las aplicaciones de esta tecnología en sectores como la educación, el empleo, la innovación y el desarrollo social, así como la importancia de comprender sus alcances en un contexto de transformación digital.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de promover un uso responsable de la inteligencia artificial. Entre los desafíos mencionados estuvieron la protección de los datos personales, la desinformación, el desarrollo de nuevas habilidades y las brechas en el acceso a herramientas tecnológicas.

El espacio también permitió reflexionar sobre la importancia de preparar a la ciudadanía para los cambios que estas tecnologías pueden generar en las formas de estudiar, trabajar y relacionarse.