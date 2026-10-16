Cartagena consiguió siete premios en los considerados “Óscar del Turismo”

La Alcaldía Mayor de Cartagena y Corpoturismo celebran con orgullo un nuevo triunfo para la industria turística del país.

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Cartagena de Indias ha sido ratificada por octava ocasión como el Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica (South America’s Leading Honeymoon Destination) en la prestigiosa edición de los World Travel Awards, galardones reconocidos mundialmente como los “Óscar del Turismo”.

Con este triunfo, La Heroica suma ocho estatuillas continentales en esta categoría (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 y 2026), reafirmando que el romance es un pilar estratégico en la economía local y en la promoción internacional de la ciudad.

5 razones por las que Cartagena es la elegida de Sudamérica para la Luna de Miel

De acuerdo con las dinámicas de promoción adelantadas por Corpoturismo y la Alcaldía Mayor, la ciudad reúne condiciones únicas que enamoran a parejas locales e internacionales:

1. Cadena de valor especializada y de clase mundial: La ciudad cuenta con una amplia red de proveedores locales, wedding planners, fotógrafos, floristas y diseñadores de eventos altamente calificados para atender los más exigentes requerimientos en celebraciones de pareja.

2. Patrimonio histórico, colonial y paisajes de ensueño: El centro histórico, sus baluartes, la arquitectura colonial y republicana y las impresionantes puestas de sol sobre la bahía ofrecen el marco fotográfico e histórico perfecto para los recién casados.

3. Oferta gastronómica y de alta cocina de autor: La mezcla de sabores del Caribe con técnicas internacionales en restaurantes galardonados ofrece a los novios experiencias culinarias memorables durante toda su estadía.

4. Entornos naturales e insulares idílicos: La cercanía a la zona insular y las playas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo permite combinar el encanto urbano con la desconexión total en aguas cristalinas.

5. Agenda cultural y dinamismo nocturno: el encanto de la ciudad se extiende más allá del día con música en vivo, terrazas, bares de autor y paseos nocturnos en coches eléctricos o embarcaciones por la bahía.

Reconocimiento a la excelencia

El brillo de Cartagena de Indias en los World Travel Awards trasciende al destino y se extiende a sus establecimientos turísticos y hoteleros, los cuales resultaron triunfadores en sus respectivas categorías:

Premios a nivel Sudamericano

1. Sofitel Legend Santa Clara Cartagena: - South America’s Leading Hotel 2026 (Mejor Hotel de Sudamérica)

2. South America’s Leading Heritage Hotel 2026 (Mejor Hotel Patrimonial de Sudamérica)

3. South America’s Leading Hotel Suite 2026 por la Presidential Suite Botero (Mejor Suite de Hotel de Sudamérica)

1. Four Seasons Hotel and Residences Cartagena

South America’s Leading New Hotel 2026 (Mejor Hotel Nuevo de Sudamérica)

5. Sofitel Barú Cartagena Beach Resort

Resort Líder en Colombia

6. Hotel Cartagena Plaza (EM Hotels)

Suite de Hotel Líder de Colombia (por The Suite)

Apuesta por el segmento de romance y nominación mundial

Desde la administración distrital y Corpoturismo se ha priorizado el Turismo de Romance como un motor fundamental de desarrollo socioeconómico. Este segmento abarca una amplia e integral cadena de momentos especiales que incluyen: pedidas de mano, bodas de destino, lunas de miel y las escapadas en pareja (couples getaways).

Como broche de oro a este reconocimiento regional, Cartagena de Indias se encuentra oficialmente nominada en la fase global de los World Travel Awards para disputar el título de Destino Líder de Luna de Miel a Nivel Mundial (World’s Leading Honeymoon Destination). En esta categoría, La Heroica compite frente a codiciados destinos de talla internacional como Maldivas, Mauricio, Seychelles, Bora Bora (Polinesia Francesa), París (Francia), Maui (Hawaí), Santa Lucía y Jamaica.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó este nuevo reconocimiento internacional a la ciudad y cómo, tras el trabajo emprendido desde el Gobierno distrital, la ciudad continúa recuperando su brillo y esplendor.

“Cartagena, sin duda, atraviesa su mejor momento. Tenemos una oferta turística, cada vez más robusta y organizada, acorde con la grandeza de una ciudad que cuenta con todo para ser el destino de clase mundial que hemos consolidado con mucha pasión y fuego en el corazón”, destacó Turbay Paz.

A su vez, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, también resaltó este nuevo logro alcanzado por la ciudad.

“Este logro es fruto del esfuerzo conjunto entre el sector público, los empresarios, los prestadores de servicios turísticos y la calidez de nuestra gente. Cartagena sigue enamorando al mundo y consolidándose como el escenario idóneo para celebrar la vida y el amor en todas sus formas. Favorece enormemente su conectividad aérea con 90 frecuencias semanales a nivel nacional e internacional, sumado a una infraestructura hotelera para todos los gustos y los presupuestos y un talento humano de excelencia en nuestros prestadores de servicios turísticos que cada día se esfuerzan para ofrecer una experiencia personalizada que no se olvide”, destacó Rodríguez.