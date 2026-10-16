Cárcel para hombres señalados de asesinar a un hombre en el Carmen de Bolívar

HOMBRES SEÑALADOS DE ASESINAR A UN HOMBRE EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

La FiscalíaGeneral de la Nación presentóante un juez de controlde garantías los elementos materiales probatorios con base en los cuales el funcionario judicial impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios a John Heiner Fernández del Toro y Kevin Jairo Ospino Sibaja, de 29 y 34 años, respectivamente.

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De acuerdo con la investigación, el 13 de marzo de 2025 los dos hombres, al parecer, irrumpieron violentamente en una vivienda del barrio El Páramo del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) con el aparente propósito de asesinar a una persona.

La víctima,de 21 años, intentó refugiarse en el patio de la casa, pero fue alcanzado por los señalados agresoresquienes le dispararon en múltiples oportunidades, terminando con su vida.

Un fiscal de la Seccional Bolívar les imputó los procesados el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados.

Los procesados fueron notificados de las medidas de aseguramiento en su contra en las cárceles de alta y mediana seguridad en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba), donde se encuentran privados de la libertad por otras investigaciones.