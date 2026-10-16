Al servicio, Centro de Desarrollo Infantil en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Después de más de una década de abandono, los niños y niñas de Santa Rosa del Sur cuentan con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), entregado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, como parte de su compromiso de recuperar las obras inconclusas y convertirlas en oportunidades para las familias bolivarenses.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La entrega de este espacio representa un avance significativo para la atención integral de la primera infancia en el sur de Bolívar, al ofrecer instalaciones diseñadas para acompañar los primeros años de vida de los menores en condiciones adecuadas de seguridad, bienestar y calidad. Con esta obra, la administración departamental transforma una infraestructura que permaneció durante años sin cumplir su propósito en un lugar destinado al cuidado, el aprendizaje y el desarrollo de la niñez.

“En Bolívar no queremos más obras abandonadas, mucho menos aquellas que están destinadas a nuestros niños. Nos comprometimos a recuperar estos centros de desarrollo infantil y estamos cumpliendo. Hoy, Santa Rosa del Sur tiene un espacio digno para que sus niños crezcan, aprendan y reciban la atención que merecen”, manifestó el gobernador Arana.

El CDI cuenta con una estructura en concreto reforzado, cubierta metálica y redes hidrosanitarias y eléctricas. Además, dispone de espacios especializados como lactario, zona de cunas, área de gateo, aulas, sala de profesores y baterías sanitarias, así como ambientes diseñados para garantizar una atención integral y de calidad a los niños y niñas durante sus primeros años de vida.

La recuperación de este centro hace parte de una estrategia departamental que contempla la terminación y puesta en funcionamiento de seis CDI que permanecieron abandonados durante casi una década: Río Viejo, El Peñón, Hatillo de Loba y Barranco de Loba; Santa Rosa del Sur y Morales son los dos que ya se han puesto en funcionamiento.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Bolívar busca saldar una deuda con las comunidades que durante años esperaron la culminación de estas infraestructuras, fundamentales para fortalecer la educación inicial, el cuidado y la nutrición infantil.