Abren inscripciones gratuitas para diplomados en turismo y hotelería en Cartagena

Una nueva alternativa de capacitación para quienes buscan vincularse al sector turístico y hotelero fue anunciada en Cartagena, mediante una convocatoria para cursar diplomados gratuitos dirigidos a bachilleres de la ciudad.

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La iniciativa es impulsada por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en articulación con la Secretaría de Turismo de Cartagena, la Universidad del Sinú y la Fundación Santo Domingo, a través de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos.

La convocatoria está dirigida especialmente a residentes de los barrios Crespo, 7 de Agosto y San Francisco, con el propósito de brindarles herramientas de formación que les permitan desarrollar habilidades relacionadas con una de las principales actividades económicas de la capital de Bolívar.

De acuerdo con la información divulgada, las clases se desarrollarán de lunes a viernes y los programas no tendrán costo para los participantes.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Las personas interesadas en acceder a esta oferta académica deben realizar su inscripción a más tardar este sábado 17 de octubre. Para hacerlo, pueden escanear el código QR incluido en el video de la convocatoria o ingresar a la cuenta del aeropuerto en redes sociales.