XM advirtió sobre los retos energéticos que traería El Niño hasta marzo de 2027

Desde Cartagena, Juan Carlos Morales, gerente encargado de XM, advirtió sobre los desafíos que enfrentaría el sector energético colombiano por cuenta del fenómeno de El Niño, cuya intensidad podría mantenerse hasta marzo de 2027.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El directivo explicó que el aumento de las temperaturas elevaría la demanda de energía, lo que reduciría los márgenes de operación y generaría mayores presiones financieras en el mercado mayorista de electricidad.

Ante este panorama, Morales destacó la importancia de anticiparse a los efectos climáticos, revisar los márgenes administrativos y fortalecer la preparación del sector para responder a las condiciones previstas durante los próximos meses.

Asimismo, señaló la necesidad de recurrir a otras fuentes de generación, como las plantas térmicas, para complementar la oferta de energía y contribuir a atender la demanda. Sin embargo, advirtió que este escenario también podría estar acompañado de mayores precios y presiones sobre el mercado eléctrico.