Gobernación de Bolívar entregó seis obras en tres municipios del sur

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se encuentra nuevamente en el sur del departamento, esta vez en los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, donde lidera una jornada de entregas seis obras que responden a solicitudes históricas de la ciudadanía y que hoy comienzan a convertirse en realidades para cientos de familias.

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La agenda contempla la entrega de escenarios de infraestructura deportiva, calles pavimentadas y Centros de Desarrollo Infantil (CDI), proyectos que impactan directamente la calidad de vida de las comunidades, generan nuevas oportunidades para niños y jóvenes y contribuyen a la recuperación y transformación de los espacios públicos.

La presencia del mandatario en estos municipios tiene un mensaje claro: el Estado debe llegar a las comunidades con obras, soluciones y resultados concretos. Más allá de los anuncios, la apuesta de la Administración departamental es cumplir los compromisos adquiridos con la gente y demostrar que la inversión pública puede convertirse en bienestar, desarrollo y mejores condiciones de vida, incluso en los territorios que históricamente han reclamado mayor atención institucional.

“Gobernar es estar en el territorio, escuchar a la gente y cumplir la palabra. El sur de Bolívar necesita y merece oportunidades, espacios dignos para sus niños y jóvenes, mejores vías y una institucionalidad que no se quede en los escritorios, sino que llegue hasta las comunidades con soluciones”, es el mensaje que acompaña esta nueva jornada de trabajo del gobernador.

La ejecución y entrega de estas obras también hacen parte de una visión integral de seguridad y desarrollo para el sur de Bolívar. La apuesta institucional parte de que la seguridad no se construye únicamente con presencia de la Fuerza Pública, sino también con inversión social, infraestructura, educación, deporte y espacios que fortalezcan la convivencia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Con esta nueva visita, Yamil Arana reafirma su decisión de gobernar desde el territorio, mantener contacto directo con las comunidades y avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los habitantes del sur del departamento.