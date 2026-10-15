Esencia humana vs. Inteligencia Artificial: Proarca 2026

El Congreso de Jóvenes Técnicos, Tecnólogos y Profesionales de la Arquidiócesis de Cartagena – Proarca, llega a su sexta edición con una temática actual: el desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial (IA).

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Este sábado 17 de octubre, a partir de la 1:00 p. m., en el Santuario María de las Gracias de Torcoroma, en el barrio El Campestre, se reflexionará sobre la esencia humana frente a los avances de la IA, a partir de la encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas.

El Congreso Proarca 2026 contará con la participación de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Cartagena: Ignacio Madera, Hernando Bello y Augusto Velasco.

Bajo el lema “Ustedes son la sal y la luz del mundo” (Mt 5, 13-16), el congreso busca reivindicar la primacía de la persona humana sobre cualquier avance tecnológico, resaltando los valores, la ética y la moral propios del ser humano.

“No pueden existir agentes morales artificiales, porque la máquina no puede distinguir el bien del mal (...) un algoritmo carece de compasión y responsabilidad”, expresa el papa León XIV en la encíclica.

Proarca nació en 2021 por iniciativa del padre Edwin de JesúsMarzán Portillo (q. e. p. d.), con el propósitode fomentar espaciosde fraternidad entre las comunidades católicas de la ciudad y crear una red vocacional de profesionales al servicio de la Iglesia.

“Proarcacontinúa creciendo y empieza a consolidarse como una cita anual, incluida en el calendario arquidiocesano, para todos los jóvenes adultos de Cartagena, donde se abordan temas de gran relevancia que nos impactan a todos, desde un enfoque profesional con bases en la fe que profesamos”, precisó Juan José Tous, presentador de la sextaedición del evento.

El congreso es totalmente gratuito para jóvenes de 20 a 45 años. Si deseas vivir la experiencia Proarca 2026, inscríbete ya a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/rsJr3RzL9LpfKRv66