En Magangué, policía implementa estrategia especial de seguridad

Entre el movimiento de comerciantes, el ir y venir de motocicletas y los ciudadanos que diariamente recorren las calles del centro de Magangué, la Policía Nacional fortalece su presencia con planes de registro y control, una estrategia que busca cerrarles el paso a los delincuentes y brindar mayor tranquilidad a quienes desarrollan sus actividades en este importante sector del municipio.

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Los operativos se concentran en el sector céntrico de la ciudad, donde los uniformados adelantan labores de vigilancia, verificación de antecedentes y registro a personas y vehículos, con el propósito de prevenir hechos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

Estas acciones hacen parte de las estrategias preventivas que desarrolla el Departamento de Policía Bolívar para contrarrestar delitos como el hurto a personas, el comercio de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego, mediante una presencia policial más cercana a la comunidad.

Durante los recorridos, los policías también mantienen contacto con comerciantes, vendedores y ciudadanos, escuchando sus inquietudes y entregando recomendaciones de autoprotección para evitar que sean víctimas de la delincuencia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener estos controles en los sectores de mayor actividad comercial y circulación de personas.

“Nuestro compromiso es garantizar que los magangueleños puedan realizar sus actividades comerciales y cotidianas con tranquilidad. Seguiremos fortaleciendo los planes de registro, control y vigilancia, trabajando de la mano con la comunidad para prevenir el delito y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos”. Señaló el alto oficial.

De igual manera, los controles buscan fortalecer la capacidad de reacción de las patrullas frente a situaciones sospechosas y facilitar la identificación de personas requeridas por las autoridades judiciales, especialmente en los lugares donde se concentra una importante actividad económica.

La Policía Nacional reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida e invitó a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la tranquilidad del municipio, a través de la línea de emergencia 123.