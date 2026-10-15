Capturado en Magangué presunto asaltante con 32 anotaciones judiciales

Dicen que la costumbre hace al maestro, pero a este personaje parece que se le fue la mano con las prácticas. Con 32 anotaciones judiciales por hurto, el llamado ‘rey de los supermercados’ volvió a quedar en manos de la Policía. Al parecer, su especialidad no era buscar las promociones ni comparar precios, sino llenar el mercado y salir sin pagar un solo peso. Sin embargo, esta vez la cuenta le salió bastante cara.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La última parada de su particular recorrido fue en una tienda, ubicada en el barrio Monte Carlos, de Mangangué, donde el hombre, de 55 años, presuntamente pretendía llevarse un surtido que parecía más para montar una pequeña tienda que para abastecer la casa. Pero el vigilante estaba más pendiente que cajero en quincena y alcanzó a detectar la jugada.

En el improvisado mercado figuraban 21 acondicionadores Nutribela, un champú Head & Shoulders, un paquete de tres jabones Protex, una caja de aguardiente Antioqueño y varios desodorantes de diferentes marcas . Había de todo para quedar limpio, perfumado y hasta celebrar, pero faltaba un pequeño detalle: pasar por la caja registradora.

La alerta llegó a través de la central de comunicaciones, que informó a los uniformados de la zona de atención policial sobre lo ocurrido. Una patrulla que adelantaba labores de vigilancia, registro y control se desplazó inmediatamente al establecimiento comercial, donde el personal de seguridad señaló al presunto responsable.

El ciudadano, que vestía un suéter negro con rojo y pantalón jean azul, fue interceptado por los policías, quienes recuperaron la mercancía y le notificaron sus derechos como persona capturada por el delito de hurto.

Su paseo por los pasillos terminó con un destino muy diferente al que posiblemente tenía pensado.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue su extenso historial. Según los registros judiciales reportados, acumula 32 anotaciones relacionadas con hechos ocurridos en Montería, Sincé, Sincelejo, Magangué, Barranquilla, Arauca, El Banco, Segovia, San Juan Nepomuceno, Turbo, Yarumal, Planeta Rica, Valledupar, Santa Marta, Cartagena y Medellín. Un recorrido por buena parte de Colombia que, en lugar de recuerdos turísticos, habría dejado reportes por mercancía desaparecida.

Frente a este procedimiento, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de la vigilancia en los establecimientos comerciales y la reacción oportuna de las patrullas. “La articulación entre los comerciantes, el personal de seguridad privada y nuestra Policía es fundamental para prevenir los hurtos. Invitamos a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier comportamiento delictivo que afecte su patrimonio”, señaló el oficial.

Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial. Por ahora, al llamado ‘rey de los hurtos’ le tocó cambiar el carrito del supermercado por el procedimiento policial. Y aunque en los almacenes abundan las ofertas de dos por uno, esta vez no hubo promoción que lo salvara de responder ante la justicia. Porque una cosa es aprovechar los descuentos y otra muy distinta pretender que todo salga gratis.