Avanza preparación de candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, bajo el liderazgo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), continúa en marcha con la agenda oficial de preparación, formación y proyección para las candidatas participantes en el Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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El proceso formativo ha comprendido un ciclo intensivo de clases y talleres en pasarela, etiqueta, desenvolvimiento escénico, expresión verbal, comunicación frente a medios, así como espacios orientados a la seguridad, confianza personal, liderazgo y empoderamiento. Asimismo, la agenda contempla jornadas de ensayos, asesorías de imagen, visitas a medios de comunicación de la ciudad y sesiones para la toma de fotografías oficiales.

Dentro de esta ruta, las candidatas recibieron una capacitación inicial enfocada en la formulación y estructuración de proyectos culturales. Esta jornada técnica les brindó herramientas y lineamientos metodológicos para transformar sus propuestas iniciales en proyectos reales, con objetivos claros y medibles, garantizando un impacto sostenible en la comunidad a largo plazo y articulado con la política cultural del Distrito.

Fabián Chacón orientó taller intensivo de pasarela y proyección escénica

Como un componente destacado de esta fase formativa, el reconocido preparador de reinas y especialista en pasarela Fabián Chacón llegó a Cartagena para compartir su experiencia con las 40 aspirantes al título popular. Chacón, quien cuenta con décadas de trayectoria formando a destacadas representantes nacionales e internacionales como Paulina Vega, Ariadna Gutiérrez, Taliana Vargas, Andrea Tovar, Gabriela Tafur, Natalia Navarro, Catalina Robayo, Valerie Domínguez y María Fernanda Aristizábal, orientó jornadas de entrenamiento especializado.

Durante sus sesiones con las candidatas del Reinado Popular, el entrenador trabajó de manera personalizada en postura, pasarela, expresión corporal, manejo de imagen, actitud y proyección sobre el escenario. Su participación se integra a la apuesta institucional por brindar herramientas de nivel profesional que trasciendan el concurso y fortalezcan la seguridad, elegancia y presencia pública de las representantes en cada uno de los eventos oficiales.

De igual manera, la etapa de formación continuará en el marco de la estrategia de Escuela Festiva. En esta fase, las participantes abordarán módulos pedagógicos sobre cartageneidad y patrimonio inmaterial, orientados a profundizar en los elementos identitarios de la cultura local. Adicionalmente, recibirán formación especializada sobre la identidad festiva y el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, fortaleciendo sus capacidades como promotoras culturales y autoridades festivas en sus territorios.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó el propósito de esta ruta formativa en los territorios. “Iniciamos con entusiasmo esta etapa de preparación integral, concibiendo el Reinado Popular como una plataforma de desarrollo social y cultural. Queremos brindarles a nuestras participantes herramientas reales para cualificar sus talentos y capacidades, de modo que ejerzan con orgullo su rol de promotoras del patrimonio inmaterial, lideresas comunitarias y verdaderas embajadoras de la riqueza festiva de sus barrios y corregimientos”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el coordinador del Reinado Popular, Fernando Pérez, detalló los componentes de trabajo y la visión de esta fase pedagógica. “Arrancamos un proceso de formación serio, estructurado y humano. Nuestro objetivo es acompañar a cada aspirante para que desarrolle su máximo potencial en pasarela, etiqueta, expresión verbal y proyección pública, pero sobre todo, que fortalezcan su sentido de pertenencia e identidad cultural para que representen con dignidad a sus comunidades y contribuyan a llevar nuestras festividades al siguiente nivel”, explicó.

Con la continuidad de estas actividades de formación académica, escénica y territorial, la Alcaldía de Cartagena y el IPCC ratifican su compromiso con la dignificación del certamen y la puesta en valor de la tradición festiva en todo el Distrito.