Goleadores de la Champions League 2026-2027: Así quedaron los colombianos

Luis Suárez celebra su gol en Champions frente al Lens. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images) / Franco Arland - UEFA

La segunda fecha de la Liga de Campeones 2026-2027 fue bastante productiva en cuanto a producción de goles y rendimiento de los jugadores colombianos. En total, tres futbolistas del país sumaron anotaciones claves para sus respectivos equipos.

Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández fueron los colombianos que convirtieron para sus respectivos equipos en esta jornada de Champions.

En el caso de Díaz, anotó el 2-3 parcial en el empate 3-3 del Bayern Múnich ante el Viking de Noruega. Este fue el primer gol del extremo guajiro en la presente edición del certamen de clubes europeos.

Por su parte, Suárez abrió el marcador en el triunfo como visitante del Sporting Lisboa 0-2 ante el Lens de Francia. El delantero samario ha convertido dos goles en igual número de partidos disputados con el club portugués en Champions.

La cuota goleadora colombiana la cerró Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la remontada del Real Betis 3-2 ante el Porto de Portugal. El delantero pereirano anotó el 2-2 parcial para su equipo, siendo

Los máximos anotadores del certamen son el noruego Erling Haaland, del Manchester City, el bosnio-alemán Ermedin Demirovic, del Stuttgart, y el también alemán Nicolò Tresoldi, del Club Brujas, todos con cuatro anotaciones.

Tabla de goleadores de la Liga de Campeones 2026-2027

1) Erling Haaland (Manchester City): 4 Goles

1) Ermedin Demirovic (Stuttgart): 4

1) Nicolò Tresoldi (Club Brujas): 4

4) Ousmane Dembélé (PSG): 3

4) Nicolas Jackson (Aston Villa): 3

4) Ferrán Torres (PSG): 3

4) Harry Kane (Bayern Múnich): 3

4) Bradley Barcola (Liverpool): 3

9) Luis Javier Suárez (Sporting): 2

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25) Juan Camilo Hernández (Real Betis): 1

25) Luis Díaz (Bayern Múnich):1