La Policía de Cartagena capturó a un hombre e incauto nueve especies de fauna silvestre

En el marco de las acciones de protección y conservación de la fauna silvestre, unidades adscritas a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en Cartagena, lograron la captura de un hombre, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

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Durante el procedimiento, los uniformados llegaron hasta el mercado de Bazurto, sector El Hueco, donde los se adelantó la incautación preventiva de nueve especímenes de fauna silvestre.

El ciudadano capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes. Por su parte, los especímenes quedaron bajo disposición de la autoridad ambiental competente, conforme a los procedimientos establecidos.

La jefe (E) de La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, teniente María del Mar Cardozo, destacó “Continuamos fortaleciendo las acciones de vigilancia y control para proteger la fauna silvestre y preservar nuestros recursos naturales. Invitamos a la ciudadanía a no participar en la comercialización ilegal de especies silvestres y a denunciar oportunamente cualquier actividad que atente contra el medio ambiente”.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la biodiversidad e invita a la comunidad a contribuir con la conservación de la fauna silvestre, evitando su captura, tenencia y comercialización ilegal.