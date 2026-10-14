Gobernación entregó la vía Arjona-Rocha y anunció $10.000 millones para nuevas obras

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó la vía Arjona-Rocha, una obra que mejoró la movilidad entre el municipio, el corregimiento y la conexión con el corredor vial hacia Cartagena. Durante el acto, anunció una inversión adicional de $10.000 millones para nuevas obras de pavimentación y alcantarillado.

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La intervención comprendió 1.166 metros de pavimento rígido, con una calzada de seis metros de ancho promedio y un espesor de 20 centímetros. También incluyó andenes de un metro y bordillos de 15 centímetros, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

La vía había representado dificultades para los habitantes, especialmente durante las temporadas de lluvias, cuando el barro complicaba el acceso a instituciones educativas y el desplazamiento de vehículos particulares y ambulancias.

Durante la entrega, Arana señaló que la obra buscaba mejorar las condiciones de vida de la comunidad y facilitar el acceso a servicios esenciales. Además, destacó la necesidad de continuar impulsando proyectos de infraestructura en el municipio.

La ejecución del proyecto generó 45 empleos directos y 25 indirectos, según la información técnica suministrada por la Gobernación.

Estudiantes y docentes de la institución educativa Benjamín Herrera resaltaron los beneficios de la pavimentación. Johan David Alcalá Ordóñez, estudiante del plantel, expresó su satisfacción con las nuevas condiciones de la vía: «Qué bonito se siente pisar el suelo sin barro».

Por su parte, el docente Rafael Ángel Romero Muñoz destacó la transformación del corredor y la demarcación de pasos peatonales, especialmente por el tránsito de estudiantes de las instituciones Benjamín Herrera y Don Bosco.

Los comerciantes también señalaron que la obra facilitó los desplazamientos y podría favorecer la llegada de clientes a los establecimientos del sector.

Durante la jornada, el gobernador anunció que los $10.000 millones adicionales se destinarían a nuevas intervenciones viales y redes de alcantarillado en sectores populares de Arjona.

Asimismo, informó que los acueductos de Rocha y Puerto Badel registraban un avance del 45 %. También mencionó los trabajos relacionados con la vía Las Piedras y la pavimentación de calles del sector La Línea.