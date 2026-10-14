Colombia impulsó la creación de un grupo regional para proteger el patrimonio cultural sumergido

La propuesta contempla la conformación del Grupo de Trabajo sobre Hidrografía y Patrimonio Cultural Sumergido (GT-HPCS), con el propósito de promover la cooperación entre países y establecer prácticas comunes para la identificación, documentación y protección de bienes culturales ubicados bajo el mar.

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El grupo, que será presidido por Colombia, desarrollará cinco productos regionales: un diagnóstico de las prácticas existentes, protocolos para reportar hallazgos fortuitos, lineamientos para manejar información sobre sitios patrimoniales en productos náuticos y bases batimétricas, estándares para levantamientos no intrusivos y una propuesta para fortalecer las capacidades de los países participantes.

La iniciativa también reconoce el papel de los servicios hidrográficos en la detección de posibles vestigios arqueológicos mediante tecnologías como ecosondas multihaz y sonares, herramientas que permiten obtener información del fondo marino.

Como parte de esta cooperación, Colombia pondrá a disposición su experiencia y protocolos nacionales no reservados, además de sus capacidades para apoyar un curso regional de formación basado en el trabajo de la Mesa Técnica Interinstitucional de Patrimonio Cultural Sumergido.