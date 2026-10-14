“Somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia”: Elías Cabrera, feliz de estar en Nacional
El volante argentino reveló además cómo ha sido su relación con James Rodríguez.
Elías Cabrera habló en exclusiva con AS Colombia sobre lo que ha sido esta novedosa experiencia en el fútbol colombiano de la mano de Atlético Nacional y lo que espera de cara al futuro bajo la batuta del entrenador Lucas González.
“Para mí, venir al más grande de Colombia era una gran oportunidad y no lo dudé... Es la primera vez que juego con estadio lleno y la verdad estoy disfrutando este momento, es una locura que en todas las canchas que vamos somos locales”, sentenció.
El volante de 23 años arribó a la institución antioqueña el pasado mes de agosto por pedido expreso de Lucas, quien lo dirigió hace unos años en Central Córdoba.
Le puede interesar: ¿IA o realidad? El Pibe Valderrama se cortó su icónica melena: así fue como quedó
Justamente sobre el DT bogotano expresó su más sincero agradecimiento: “Soy un agradecido con él, porque en Central Córdoba no me tuvo mucho tiempo para darse cuenta de cómo era realmente como jugador o persona. Él seguramente vio en mí algo, que en realidad no lo sé, pero soy un agradecido por esta posibilidad. Quería mostrarme y estar en un lugar en donde sentirme importante”.
Hasta el momento, Cabrera ha disputado siete partidos, cuatro de ellos como titular, en los que suma un gol y una asistencia. Poco a poco se ha ido ganando un lugar dentro del once titular, gracias al buen rendimiento mostrado junto a experimentadas figuras como Edwin Cardona o James Rodríguez.
Lea también acá: Gol de Richard Ríos en Liga de Campeones de la AFC: vea el golazo del colombiano
“Somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia”
Sobre el rendimiento mostrado con Atlético Nacional, equipo que marcha cuarto con 23 puntos de 33 posibles, Elías Cabrera señaló que “somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia”.
“Vamos pocos partidos, pero para mí somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia. Todavía nos falta, pero vamos por buen camino... Aquí en Nacional siempre tenemos que salir a proponer y eso me hace sentir muy cómodo en mi juego”, manifestó.
Entérese de: Kevin Viveros igualó marca de Aristizábal en Brasil: tabla de máximos goleadores de la temporada
Justamente, este rendimiento se debe a futbolistas de primer nivel como Franco Armani o Milton Casco, con quienese se siente “privilegiado”, además de jugadores nacionales como Matheus Uribe, Edwin Cardona y James Rodríguez.
Sobre su relación con el histórico ‘10′, dijo: “James conmigo se comportó muy humilde desde el primer día que llegó. Él se acercó a mí y me preguntaba si necesitaba algo, solo tengo palabras de agradecimiento porque nunca se hizo notar como una persona diferente y eso lo hace aún más grande de lo que es”.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...