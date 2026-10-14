“Somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia”: Elías Cabrera, feliz de estar en Nacional. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Elías Cabrera habló en exclusiva con AS Colombia sobre lo que ha sido esta novedosa experiencia en el fútbol colombiano de la mano de Atlético Nacional y lo que espera de cara al futuro bajo la batuta del entrenador Lucas González.

“Para mí, venir al más grande de Colombia era una gran oportunidad y no lo dudé... Es la primera vez que juego con estadio lleno y la verdad estoy disfrutando este momento, es una locura que en todas las canchas que vamos somos locales”, sentenció.

El volante de 23 años arribó a la institución antioqueña el pasado mes de agosto por pedido expreso de Lucas, quien lo dirigió hace unos años en Central Córdoba.

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Justamente sobre el DT bogotano expresó su más sincero agradecimiento: “Soy un agradecido con él, porque en Central Córdoba no me tuvo mucho tiempo para darse cuenta de cómo era realmente como jugador o persona. Él seguramente vio en mí algo, que en realidad no lo sé, pero soy un agradecido por esta posibilidad. Quería mostrarme y estar en un lugar en donde sentirme importante”.

Hasta el momento, Cabrera ha disputado siete partidos, cuatro de ellos como titular, en los que suma un gol y una asistencia. Poco a poco se ha ido ganando un lugar dentro del once titular, gracias al buen rendimiento mostrado junto a experimentadas figuras como Edwin Cardona o James Rodríguez.

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“Somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia”

Sobre el rendimiento mostrado con Atlético Nacional, equipo que marcha cuarto con 23 puntos de 33 posibles, Elías Cabrera señaló que “somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia”.

“Vamos pocos partidos, pero para mí somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia. Todavía nos falta, pero vamos por buen camino... Aquí en Nacional siempre tenemos que salir a proponer y eso me hace sentir muy cómodo en mi juego”, manifestó.

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Justamente, este rendimiento se debe a futbolistas de primer nivel como Franco Armani o Milton Casco, con quienese se siente “privilegiado”, además de jugadores nacionales como Matheus Uribe, Edwin Cardona y James Rodríguez.

Sobre su relación con el histórico ‘10′, dijo: “James conmigo se comportó muy humilde desde el primer día que llegó. Él se acercó a mí y me preguntaba si necesitaba algo, solo tengo palabras de agradecimiento porque nunca se hizo notar como una persona diferente y eso lo hace aún más grande de lo que es”.