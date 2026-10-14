Capturaron a ‘El Darwin’ tras el robo de una cadena de oro en Cartagena

Un hombre conocido con el alias de ‘El Darwin’, de 29 años, fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Cartagena, señalado de hurtar una cadena de oro avaluada en más de $3 millones.

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El procedimiento se registró en horas de la mañana, luego de que uniformados que realizaban labores de patrullaje por la avenida Santander recibieran una alerta sobre el hurto ocurrido en un sector de la avenida Soledad Román de Núñez.

Tras conocer el caso, las autoridades activaron un plan candado e iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien se movilizaba en una motocicleta cuya placa, según el reporte policial, terminaba en 81G.

La persecución terminó en la cuarta avenida del barrio Manga, entre la carrera 25 y la calle 29, donde los uniformados interceptaron al hombre. Durante el registro, encontraron la cadena de oro, que fue reconocida por la víctima y posteriormente devuelta a su propietaria.

En el procedimiento también fueron incautados una motocicleta CT100 de color negro y un teléfono celular. Según la Policía, estos elementos tenían un valor conjunto superior a los $6 millones.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que la institución continuaría fortaleciendo los controles y las labores de vigilancia para proteger a residentes, comerciantes y turistas.