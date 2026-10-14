Capturaron a alias ‘Bleid y’ y ‘Marlon’ por presunto microtráfico en El Carmen de Bolívar

Dos hombres conocidos con los alias de ‘Bleid y’ y ‘Marlon’ fueron capturados por la Policía Nacional durante dos allanamientos realizados en los barrios Mateo Gómez y La Floresta, en El Carmen de Bolívar, por su presunta participación en la comercialización de estupefacientes.

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Los procedimientos fueron adelantados por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con las zonas de atención policial del municipio, como parte de las acciones contra el tráfico local de drogas.

Según las investigaciones, los capturados utilizaban presuntamente sus viviendas como puntos de venta de sustancias ilícitas bajo la modalidad de menudeo. Esta actividad les habría generado ingresos cercanos a los cuatro millones de pesos mensuales.

Durante los allanamientos, los uniformados incautaron 50 dosis de marihuana y 25 dosis de base de coca, para un total de 75 dosis de estupefacientes.

De acuerdo con la información policial, alias ‘Bleid y’ registraba siete anotaciones judiciales relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir asociado al microtráfico y destinación ilícita de inmueble.

Por su parte, alias ‘Marlon’ presentaba cinco anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ambos fueron capturados por este mismo delito y quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que los operativos buscaban afectar las finanzas de las estructuras dedicadas al microtráfico e impedir que los barrios fueran utilizados para la distribución de drogas.