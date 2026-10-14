Capturado en Cartagena hombre sindicado de homicidio en riña ocurrido en el 2023

Varias patrullas de la Policía Nacional se encontraban desplegando actividades de control en desarrollo del Plan Bastion. Estos operativos estaban enfocados a registrar e identificar personas en el barrio Olaya Herrea, avenida Pedro Romero.

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En medio de este plan, un ciudadano, conocido con el alias de “toto”, fue requerido por las patrullas, y al solicitarle antecedentes con su número de identificación, se evidencio que era requerido por un juzgado del circuito de ejecución de penas, como presunto responsable del delito de homicidio.

De acuerdo con la información que se pudo ver del proceso judicial, alias “toto”, para el 23 de agosto de 2023, en medio de una riña, lesiono con un arma cortopunzante a otra persona, causándole la muerte.

El capturado, fue dejado a disposición de la autoridad que lo solicitaba, y ahora tendrá que enfrentar a la justicia por el delito que se le imputa.