Sofitel Legend Santa Clara Cartagena hace historia en los World Travel Awards 2026

Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ha sido reconocido con tres distinciones en los World Travel Awards 2026, uno de los programas internacionales de reconocimiento más conocidos de la industria de viajes y turismo.

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El hotel fue distinguido como Mejor hotel de Sudamérica, mientras que la Suite Presidencial Fernando Botero Botero recibió el reconocimiento como la mejor de la región y la propiedad fue elegida como la Mejor de Colombia en la categoría de patrimonio.

Los tres reconocimientos destacan diferentes dimensiones de una misma experiencia: la excelencia hotelera, el carácter excepcional de una suite que conecta arte, diseño y cultura colombiana, y el valor de preservar y habitar un espacio histórico en el corazón de Cartagena de Indias.

Una historia que vuelve a ser reconocida

Para Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, los reconocimientos de 2026 representan la continuidad de una historia de distinciones internacionales.

En 2025, el hotel recibió el título de South America’s Leading Hotel, reconocimiento que también obtuvo en diferentes ediciones anteriores de los World Travel Awards.

Este nuevo logro vuelve a situar a Cartagena de Indias en el escenario internacional de la hospitalidad de lujo y pone en valor una propuesta construida alrededor del patrimonio, la cultura, el arte y la identidad del destino.

Ubicado en el corazón de la Ciudad Amurallada, Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ocupa el antiguo Convento de Santa Clara de Asís, construido en el siglo XVII. Después de un proceso de restauración, el edificio renació como hotel en 1995 y, desde 2012, forma parte de la colección Sofitel Legend.

Hoy, sus claustros, patios, jardines y espacios arquitectónicos conviven con una propuesta contemporánea de hospitalidad francesa, permitiendo a los viajeros experimentar Cartagena desde uno de sus edificios históricos más emblemáticos.

Una suite con nombre propio: Fernando Botero

Uno de los tres reconocimientos obtenidos en 2026 está dedicado a uno de los espacios más representativos de la propiedad: la Presidential Suite Fernando Botero.

La suite, que lleva el nombre del reconocido maestro colombiano Fernando Botero, forma parte de la propuesta de alojamiento de Sofitel Legend Santa Clara y representa la conexión entre arte, cultura, patrimonio y hospitalidad que caracteriza al hotel.

El reconocimiento como South America’s Leading Hotel Suite 2026 vuelve a destacar una suite que ya había sido reconocida anteriormente por los World Travel Awards. La Presidential Suite Fernando Botero obtuvo este mismo título en 2014, 2015 y 2016.

Más allá de sus dimensiones y amenidades, la suite representa una manera de entender el lujo desde la identidad: espacios con historia, referencias al arte colombiano y una arquitectura que conserva la esencia del antiguo convento.

Cartagena: cuando el patrimonio se convierte en experiencia

El tercer reconocimiento, Colombia’s Leading Heritage Hotel 2026, conecta directamente a Sofitel Legend Santa Clara Cartagena con uno de los principales atributos del destino: su patrimonio histórico.

Cartagena de Indias es reconocida por la UNESCO como parte del Patrimonio Mundial, y su identidad turística está estrechamente vinculada con sus murallas, plazas, arquitectura, gastronomía y edificios históricos.

En este contexto, un hotel patrimonial ofrece una forma particular de experimentar el destino. En Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, el viajero no solamente visita la Ciudad Amurallada: puede alojarse dentro de un edificio que forma parte de su historia.

La propiedad cuenta actualmente con 126 habitaciones y suites, en las que elementos de la arquitectura colonial y republicana conviven con comodidades contemporáneas y detalles artesanales.