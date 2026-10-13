Shakira cierra su residencia en Madrid con Maluma, Bizarrap y Laura Pausini como invitados

MADRID, SPAIN - OCTOBER 03: Singer Shakira performs onstage on the 8th night of her European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on October 03, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin

Shakira cerró su residencia en Madrid, España, con una noche llena de música, invitados especiales y momentos de emoción. La cantante colombiana terminó esta serie de conciertos con la participación de artistas como Maluma, Bizarrap, Laura Pausini, Beéle y Dani Martín, quienes se unieron a ella para interpretar algunos de sus éxitos.

La residencia, que inicialmente contemplaba ocho presentaciones, se amplió hasta completar 13 conciertos, en los que, según la artista, se reunieron cerca de 700.000 personas en el espacio conocido como Macondo Park, creado alrededor del estadio para acompañar esta experiencia musical.

“Esta residencia para mí ha sido histórica”, expresó Shakira durante el espectáculo, en el que también agradeció al público y a los equipos que hicieron posible el proyecto. La cantante aseguró que la respuesta de sus seguidores le dio fuerzas para salir al escenario y disfrutar cada presentación.

Los invitados que acompañaron a Shakira

Uno de los primeros momentos destacados de la noche llegó con Maluma, quien interpretó junto a la barranquillera las canciones ‘Chantaje’ y ‘Agua’. Durante el encuentro, ambos bromearon sobre la posibilidad de crear un grupo musical llamado ‘Shaluma’.

Más adelante, la italiana Laura Pausini subió al escenario para cantar ‘Antología’, mientras que Dani Martín acompañó a Shakira en ‘Te dejo Madrid’. Por su parte, Beéle interpretó con ella ‘Algo tú’, en una presentación que también contó con la presencia de comparsas del Carnaval de Barranquilla.

La noche terminó con la aparición del productor argentino Bizarrap, con quien Shakira interpretó la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, una de las colaboraciones más reconocidas de su carrera reciente.

Una despedida con sello colombiano

La residencia también tuvo espacio para destacar las raíces de la artista. Las comparsas del Carnaval de Barranquilla llevaron al escenario parte de la tradición cultural de su ciudad natal, mientras un espectáculo de drones iluminó el cielo con la figura de una loba y el número ‘12+1’, en referencia a la última fecha.

Durante su despedida, Shakira recordó que al principio creyó que realizar ocho conciertos en Madrid sería un reto difícil de cumplir. Sin embargo, la residencia terminó con 13 presentaciones y una asistencia que, según sus propias palabras, llegó a unas 700.000 personas.

La cantante se mostró emocionada por el cierre y reconoció el trabajo de su equipo, músicos, bailarines y colaboradores, además de agradecer a quienes acompañaron el proyecto durante las semanas de conciertos.

Con esta última presentación, Shakira puso fin a una etapa especial de su gira en España, marcada por la presencia de grandes invitados, la conexión con sus seguidores y una puesta en escena que combinó música, baile y elementos de la cultura colombiana.