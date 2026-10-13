Niños, niñas y adolescentes volvieron a clases con estrategia “Patrulla Escolar” en Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena, en el marco de las actividades del regreso a clase, luego de la semana de receso, oficializó el lanzamiento de una nueva estrategia de protección a la infancia y la adolescencia, denominada " Patrulla Escolar".

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La idea es fortalecer, acciones de vigilancia y control en los entornos educativos, pero enfocando las acciones a la prevención de riesgos, con el objetivo de garantizar que cada colegio, escuelita o centro educativo, viva el aprendizaje con seguridad.

Una panel y 3 motocicletas, en total 10 uniformados, capacitados en educación para la infancia y la adolescencia, estarán atendiendo los motivos de policía que día a día nacen en las instituciones educativas, relacionados con bullyng, consumo de estupefacientes, problemas intrafamiliares, entre otros.

“Con estas acciones, la Policía Nacional en Cartagena continúa fortaleciendo su trabajo preventivo y de acercamiento con la comunidad educativa, promoviendo la corresponsabilidad en la protección integral de la niñez y la adolescencia”, manifestó la capitán Adriana Corrales Zapata, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.