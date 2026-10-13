Mejoran indicadores de homicidio en Bolívar según informe de la Policía Nacional

La semana de receso escolar dejó un balance positivo en materia de seguridad en los municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar. Entre el 5 y el 12 de octubre de 2026, los homicidios intencionales disminuyeron un 63 % frente al mismo periodo de 2025, al pasar de ocho casos a tres, lo que representa cinco hechos menos que el año anterior.

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De acuerdo con las estadísticas institucionales, otro de los delitos que presentó una reducción significativa fue el de lesiones personales, que pasó de 20 casos registrados durante el receso escolar de 2025 a ocho en 2026, equivalente a una disminución del 60 %.

El balance también evidenció resultados favorables frente a los delitos que afectan el patrimonio económico. El hurto a establecimientos comerciales pasó de siete casos a cero, mientras que el hurto a residencias disminuyó de un caso a ninguno, alcanzando ambos indicadores una reducción del 100 %.

En cuanto al hurto de motocicletas, las cifras descendieron de cuatro casos en 2025 a uno en 2026, lo que representa una reducción del 75 %. Por su parte, el hurto a personas se mantuvo estable, con cinco casos registrados en cada periodo.

Otro de los indicadores destacados fue la extorsión, delito que pasó de tres casos registrados durante la semana de receso escolar de 2025 a ninguno en el mismo periodo de 2026, según el consolidado presentado por la institución.

En materia de protección a la familia, la violencia intrafamiliar registró una disminución del 57 %, al pasar de 14 casos a seis. Asimismo, los delitos sexuales se redujeron un 50 %, pasando de dos casos a uno, cifras que reflejan una reducción en los hechos denunciados durante el periodo evaluado.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener las acciones preventivas y operativas en los diferentes municipios del departamento.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres policías con la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de los bolivarenses. Seguiremos fortaleciendo los controles, las actividades de prevención y el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad para consolidar territorios más seguros”, señaló el oficial.

Durante la semana de receso escolar, la Policía Nacional mantuvo el despliegue de sus diferentes especialidades, desarrollando controles, patrullajes y actividades de prevención en zonas urbanas, rurales, corredores viales y lugares de mayor afluencia de ciudadanos. A través de los grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia y Policía Comunitaria también se promovieron espacios de integración, autocuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar trabajando de manera conjunta por la seguridad y la convivencia. Las autoridades recordaron la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad personal y fortalecer el diálogo y el respeto dentro de los hogares, entendiendo que la seguridad es una responsabilidad compartida.