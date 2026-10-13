Luto en la gastronomía cartagenera: falleció la matrona Rosa María Altamar Sanjuan

Rosa María Altamar Sanjuan, de 55 años de edad, y Daniel Cuadrado, de 30 años, fueron encontrados sin vida en una vivienda del barrio Escallón Villa de Cartagena. La mujer habitaba el inmueble junto a Cuadrado, quien era su inquilino y vecino de infancia.

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Al parecer la muerte de la mujer y del hombre habría sido por posible asfixia por inhalación de humo. La cocinera habría estado preparando pasteles durante la noche para los pedidos del siguiente día o en el puesto que tenía frente a la Plaza de Toros

Una de las hijas de la matrona fue quien encontró los cuerpos al no obtener respuesta a las llamadas al celular y a la puerta del inmueble. La mujer estaba en su cama mientras que el hombre estaba tendido en el pasillo.

Rosa María Altamar era natural de Venezuela pero desde joven se había trasladado a Cartagena, tuvo cuatro hijos y participó durante más de 17 años en el Festival del Pastel y en el del Frito Cartagenero.