Festival Vallenato Mar de Acordeones de Santa Marta corona a sus nuevos reyes

Santa Marta fue escenario de la edición número 30 del Festival Vallenato Mar de Acordeones, que terminó con la elección de sus nuevos reyes y un homenaje al cantante Iván Villazón por sus 42 años de carrera artística.

Durante la ceremonia de cierre, Villazón recibió reconocimientos de la organización del festival, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, la Asamblea del Magdalena y el Concejo Distrital, como homenaje a su aporte a la música vallenata y a la cultura colombiana.

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El artista agradeció las distinciones y aseguró que las recibía con humildad. También anunció que próximamente presentará un nuevo álbum musical.

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La presidenta del festival, Clarena Lobo, destacó el balance positivo de esta edición y el nivel de los participantes, quienes llegaron desde diferentes regiones del país para competir en las distintas categorías.

¿Quiénes son los nuevos reyes del Festival Mar de Acordeones?

En la categoría de acordeonero profesional, el ganador fue Ronal Torres, oriundo de Boyacá, quien dedicó su triunfo a su madre fallecida. El segundo lugar fue para José María González y el tercero para Anselmo Quezada.

En la categoría de acordeonero aficionado, la corona quedó en manos de Juan Sebastián López, quien celebró el triunfo y anunció que llevaría el reconocimiento a Bucaramanga, para compartirlo con la gente de Santander. Jesús Valderrama ocupó el segundo puesto y Santiago Diez, el tercero.

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Por su parte, Daniel Laborde ganó en la categoría de canción inédita con el tema ‘Dos veces santa’. El segundo lugar fue para Omar Pacheco, con ‘El vallenato que no es machista’, y el tercero para Said Seque, con ‘Mi samaria’.

Música vallenata en la noche de cierre

La gala de elección y coronación se realizó en el estadio de béisbol de Santa Marta, donde los asistentes disfrutaron de las presentaciones musicales que acompañaron el cierre del festival.

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En el escenario estuvieron Iván Villazón, Cris y Roni, Trespa y Julio Rojas, quienes interpretaron sus canciones ante el público.

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Con esta edición, el Festival Vallenato Mar de Acordeones celebró tres décadas de historia y destacó el talento de los intérpretes y compositores que mantienen viva la tradición vallenata en el Caribe colombiano.