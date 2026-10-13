Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 oct 2026 Actualizado 21:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

En Cartagena, joven de 21 años falleció tras ser baleado en supuesto acto de intolerancia

La tragedia habría ocurrido en un establecimiento del barrio Villa Sandra

Colprensa

Colprensa

Colprensa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El lunes 12 de octubre, el centro asistencial donde se encontraba internado Juan David Pájaro Menazas, de 21 años, luego de ser lesionado por arma de fuego, informó sobre su deceso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la recopilación de información del caso, se conoció que Juan David se encontraba en una discoteca del barrio Villa Sandra en compañía de un amigo; allí, fue abordado por un sujeto que, en aparente estado de embriaguez, lo invitó a pelear.

Ante la situación, Juan y su amigo decidieron salir del lugar y trasladarse a otro bar.

Al llegar al otro sitio, se encontraron nuevamente con el grupo de personas donde estaba el sujeto que les había buscado problemas minutos antes, quien, al ver a Juan David, le disparó con un arma de fuego y huyó del lugar.

La Policía Nacional se encuentra adelantando la recolección de elementos materiales probatorios para poder esclarecer este lamentable suceso y dar con la captura de los responsables.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado