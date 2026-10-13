En Cartagena, joven de 21 años falleció tras ser baleado en supuesto acto de intolerancia

El lunes 12 de octubre, el centro asistencial donde se encontraba internado Juan David Pájaro Menazas, de 21 años, luego de ser lesionado por arma de fuego, informó sobre su deceso.

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En la recopilación de información del caso, se conoció que Juan David se encontraba en una discoteca del barrio Villa Sandra en compañía de un amigo; allí, fue abordado por un sujeto que, en aparente estado de embriaguez, lo invitó a pelear.

Ante la situación, Juan y su amigo decidieron salir del lugar y trasladarse a otro bar.

Al llegar al otro sitio, se encontraron nuevamente con el grupo de personas donde estaba el sujeto que les había buscado problemas minutos antes, quien, al ver a Juan David, le disparó con un arma de fuego y huyó del lugar.

La Policía Nacional se encuentra adelantando la recolección de elementos materiales probatorios para poder esclarecer este lamentable suceso y dar con la captura de los responsables.