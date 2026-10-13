Cartagena tendrá marcha contra el Gobierno de De la Espriella este miércoles

Cartagena se suma este miércoles 14 de octubre a una jornada nacional de movilizaciones contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La convocatoria fue promovida por organizaciones sindicales, colectivos sociales y ciudadanos inconformes con las políticas de la administración nacional.

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La concentración estaba prevista para las 4:00 de la tarde en el Coliseo de Combate, detrás del Colegio Departamental. Desde allí, los participantes iniciarían el recorrido por diferentes vías de la ciudad.

La marcha avanzaría por la avenida Pedro de Heredia hasta el establecimiento Sao de La Plazuela. Luego continuaría hacia el sector de La Roan, en el barrio Blas de Lezo, tomaría la avenida Kennedy y finalizaría en el parque de la Virgencita.

Según los organizadores, la movilización buscaba expresar inconformidades frente a las políticas laborales y sociales del Gobierno, así como defender la democracia y el derecho a la protesta ciudadana.

La convocatoria estaba dirigida a sindicatos, organizaciones sociales, colectivos de mujeres, comunidades afrodescendientes, partidos políticos y ciudadanos interesados en participar.

Los promotores anunciaron que la jornada tendría carácter pacífico y esperaban la asistencia de personas de Cartagena y otros municipios de Bolívar.

Debido al recorrido por vías principales, la movilización podría generar afectaciones en la movilidad durante la tarde.