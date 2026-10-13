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13 oct 2026 Actualizado 18:13

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Capturaron a alias ‘Pedro’ y ‘Mondey’ por porte ilegal de armas en Arjona

Los dos hombres fueron detenidos en el barrio Sueños de Libertad

Cartagena
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Dos hombres conocidos con los alias de ‘Pedro’, de 21 años, y ‘Mondey’, de 26, fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Sueños de Libertad, sector La Pezuña, en el municipio de Arjona, Bolívar.

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Según el reporte policial, los uniformados los sorprendieron en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver marca Escorpio Indumil, calibre .38 corto, de color plateado y con seis cartuchos. También encontraron un cuchillo metálico con mango negro y una motocicleta Boxer de placas LOJ-90D.

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