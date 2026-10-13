Bombardeos en el Catatumbo: cuatro integrantes del Frente 33 fueron abatidos

Catatumbo

48 horas después de ejecutado el segundo bombardeo en la región del Catatumbo, ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Defensa entregó un balance de los resultados.

De acuerdo con esta cartera, “a las 22:00 del 10 de octubre de 2026, en cumplimiento de su deber constitucional, las Fuerzas Militares de Colombia, realizaron una operación conjunta, coordinada e interinstitucional contra el Grupo Armado Organizado Residual ‘Frente 33’, facción de alias ‘Calarcá’, en la región del Catatumbo, Norte de Santander”.

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Labores de inteligencia previos al bombardeo

El Ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, aseguró que “la operación estuvo dirigida contra objetivos militares previamente identificados y delimitados”. Además que “su planeamiento contempló medidas para proteger a la población civil en observancia de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

El general Mora explicó que este bombardeo ejecutado en la región del Catatumbo, “inició con labores de inteligencia que permitieron identificar campamentos, búnkeres y una gran cantidad de áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados”.

Lo anterior permitió determinar que, ante las amenazas latentes para el ingreso de las terrestre de las tropas, “se determinó el empleo del componente aéreo, seguido del ingreso de unidades terrestres, para asegurar, registrar y consolidar el sector”.

Cuatro integrantes del ‘Frente 33’ murieron en desarrollo de operaciones militares

El Ministerio de Defensa aseguró que esta acción militar dejó como resultado “cuatro integrantes del ‘Frente 33’ murieron en desarrollo de operaciones militares, tres hombres y una mujer. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Legal, esta última corresponde a una adolescente de 16 años, quien se encontraba en función continua de combate”.

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Así mismo, el general (r) Mora indicó que tres militares resultaron heridos. “Durante esta acción, tres soldados resultaron gravemente afectados producto de un campo minado en áreas aledañas a este campamento”. Estos fueron trasladados vía aérea hasta la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica.

Material de guerra incautado

El balance final que entregó el Ministerio de Defensa, una vez concluyó la operación, fue de:

10 fusiles.

Una ametralladora.

Una pistola y un revólver.

57 proveedores.

3.867 cartuchos de diferentes calibres.

Dos miras ópticas.

Material de intendencia.

Tres celulares.

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Además, que en la zona fueron localizados:

Tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de esta estructura con funciones continuas de combate.

Tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados.

Un búnker.

Cinco brazaletes alusivos a las FARC.

“El propósito de esta operación fue proteger a las comunidades rurales del municipio de Tibú del accionar armado del Frente 33 y el ELN. En su confrontación armada, estos grupos han destruido numerosas viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos y han sembrado campos minados que persisten en la región y ponen en riesgo a la población civil. Estas afectaciones a las viviendas de la región fueron documentadas antes de esta operación”, enfatizó Mora.

Este es el cuarto bombardeo ordenado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el segundo ejecutado en la región del Catatumbo. El primero tuvo lugar el pasado mes de agosto contra campamentos del ELN.