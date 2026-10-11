Madres del Catatumbo por la Paz rechazan asesinato de Oliver Sánchez y exigen justicia

Catatumbo

La asociación Madres del Catatumbo por la Paz expresó su voz de rechazo ante el homicidio de Oliver Sánchez, líder social de 34 años vinculado a la Fundación Amor y Paz del Catatumbo. El hecho de sangre ocurrió en La Circunvalar, en el municipio de Ocaña, donde Sánchez fue atacado a tiros. En la acción violenta también resultó gravemente herido Jesús David Toro Garay, de 29 años.

“Esta pérdida nos duele profundamente y nos llena de indignación, pues no se trata solamente de la muerte de un joven, sino de la pérdida de una vida que hacía parte de los procesos comunitarios que buscan construir un futuro diferente para el Catatumbo”, dijo la asociación a través de un comunicado.

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Preocupación por muertes violentas contra jóvenes líderes del Catatumbo

Madres del Catatumbo además expresó su preocupación por el aumento de muertes violentas contra jóvenes líderes de la región, que le están apostando a procesos de paz.

“Rechazamos que nuestros jóvenes sigan siendo víctimas de la violencia y de una guerra que continúa arrebatándoles sus sueños, sus proyectos de vida y sus oportunidades. No es justo que jóvenes vinculados a fundaciones y asociaciones impulsadas por madres y lideresas sociales, que trabajan por la paz y el bienestar de sus comunidades, estén muriendo en medio de esta violencia, seguimos enfrentando el dolor de perder a quienes representan la esperanza de nuestro territorio”.

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Exigen justicia por Oliver Sánchez

La organización social Madres del Catatumbo por la Paz está exigiéndole a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones correspondientes para el homicidio de Oliver Sánchez no quede en la impunidad.

“Desde la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que se investiguen de manera seria, pronta y exhaustiva los hechos que rodearon la muerte de Oliver Sánchez, que se esclarezcan las circunstancias de este crimen, se identifique a los responsables materiales e intelectuales y se adelanten las acciones judiciales correspondientes para que este hecho no quede en la impunidad”.

Además, hacen un llamado al estado colombiano para que se proteja las vidas de los líderes juveniles de la región del Catatumbo.

“Hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas efectivas que protejan la vida de nuestros jóvenes, las organizaciones sociales y las personas que, desde sus comunidades, trabajan por la paz en el Catatumbo. No podemos permitir que la violencia siga silenciando a una generación que merece vivir, estudiar, trabajar y construir sus sueños sin miedo”.